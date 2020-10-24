Четвертая церковь признала автокефалию ПЦУ

Православная Церковь Кипра признала автокефалию Православной Церкви Украины.

Источник: Православная Церковь Украина

Дословно: "С радостью сообщаем вам хорошую новость: предстоятель Православной Церкви Кипра архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II в субботу, 24 октября, во время синодальной совместной Божественной литургии в монастыре Богородицы Хрисоррогиатисса, что в г. Пафос, впервые во время Великого входа помянул в Диптихе имя Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины.

Таким образом, Кипрская Церковь, которая является одной из древнейших поместных Церквей, признана автокефальной на III Вселенском соборе, и 10-я месту в Диптихе, присоединилась к признанию Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины и стала четвертой Церковью, которая признает Поместную ПЦУ – после Вселенского Патриархата, Церкви Греции и Александрийского Патриархата".

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