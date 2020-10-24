Четвертая церковь признала автокефалию ПЦУ

Православная Церковь Кипра признала автокефалию Православной Церкви Украины.

Источник: Православная Церковь Украина, замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря

Дословно ПЦУ: "С радостью сообщаем вам хорошую новость: предстоятель Православной Церкви Кипра архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II в субботу, 24 октября, во время синодальной совместной Божественной литургии в монастыре Богородицы Хрисоррогиатисса, что в г. Пафос, впервые во время Великого входа помянул в Диптихе имя Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины.

Таким образом, Кипрская Церковь, которая является одной из древнейших поместных Церквей, признана автокефальной на III Вселенском соборе, и 10-я месту в Диптихе, присоединилась к признанию Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины и стала четвертой Церковью, которая признает Поместную ПЦУ – после Вселенского Патриархата, Церкви Греции и Александрийского Патриархата".

Детали: Заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря подчеркнул, что предстоятель Церкви не нуждается в предварительном формальном решении синода или иного органа, который бы позволил ему поминовение новой автокефальной Церкви.

Дословно Зоря: "В Православной Церкви в моментах, которые не имеют прямого регулирования в канонах, весомым аргументом является прецедент.

Сейчас ясно видно, что Церкви греческой традиции в непростом процессе признания Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины уже сформировали этот прецедент по "форме" признание.

Следовательно, и в Церкви Греции, и в Александрийском Патриархате, которые первыми присоединились к признанию, было определено, что право признавать новую автокефальную Церковь, имеющую Томос Вселенского Патриарха – это право предстоятеля. Не Синода или иного руководящего органа, а именно предстоятеля Церкви.

Он реализует его через литургическое поминовение имени нового предстоятеля автокефальной Церкви в Диптихе (перечне глав Поместных Церквей).

Бесспорно, что предстоятель, прежде чем официально помянуть имя главы новой автокефальной Церкви в Диптихе может проводить консультации, формально или неформально спрашивая мнение других иерархов. Но он не нуждается в предварительном формальном решении какого-то органа, который бы "позволил" ему такое поминовение".

Предыстория: