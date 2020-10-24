Четвертая церковь признала автокефалию ПЦУ
Православная Церковь Кипра признала автокефалию Православной Церкви Украины.
Источник: Православная Церковь Украина, замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря
Дословно ПЦУ: "С радостью сообщаем вам хорошую новость: предстоятель Православной Церкви Кипра архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II в субботу, 24 октября, во время синодальной совместной Божественной литургии в монастыре Богородицы Хрисоррогиатисса, что в г. Пафос, впервые во время Великого входа помянул в Диптихе имя Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины.
Таким образом, Кипрская Церковь, которая является одной из древнейших поместных Церквей, признана автокефальной на III Вселенском соборе, и 10-я месту в Диптихе, присоединилась к признанию Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины и стала четвертой Церковью, которая признает Поместную ПЦУ – после Вселенского Патриархата, Церкви Греции и Александрийского Патриархата".
Детали: Заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря подчеркнул, что предстоятель Церкви не нуждается в предварительном формальном решении синода или иного органа, который бы позволил ему поминовение новой автокефальной Церкви.
Дословно Зоря: "В Православной Церкви в моментах, которые не имеют прямого регулирования в канонах, весомым аргументом является прецедент.
Сейчас ясно видно, что Церкви греческой традиции в непростом процессе признания Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины уже сформировали этот прецедент по "форме" признание.
Следовательно, и в Церкви Греции, и в Александрийском Патриархате, которые первыми присоединились к признанию, было определено, что право признавать новую автокефальную Церковь, имеющую Томос Вселенского Патриарха – это право предстоятеля. Не Синода или иного руководящего органа, а именно предстоятеля Церкви.
Он реализует его через литургическое поминовение имени нового предстоятеля автокефальной Церкви в Диптихе (перечне глав Поместных Церквей).
Бесспорно, что предстоятель, прежде чем официально помянуть имя главы новой автокефальной Церкви в Диптихе может проводить консультации, формально или неформально спрашивая мнение других иерархов. Но он не нуждается в предварительном формальном решении какого-то органа, который бы "позволил" ему такое поминовение".
Предыстория:
- Собор иерархов Греческой (Элладской) церкви 12 октября 2019 года признал автокефальную Православную Церковь Украины.
- Элладская церковь стала первой после Вселенского Патриархата среди поместных православных церквей мира, которая признала ПЦУ и вступает с ней в евхаристическое общение.
- После этого чрезвычайный синод Русской православной церкви уполномочил главу РПЦ патриарха Кирилла не вспоминать во время богослужений предстоятеля Элладской православной церкви Иеронима.
- 8 ноября старейший после Вселенского патриархата Александрийский патриархат официально признал автокефальную Православную церковь Украины.
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Эпифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.