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Кличко заразился коронавирусом

Суббота, 24 октября 2020, 17:34
Кличко заразился коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко 24 октября получил положительный результат теста на Covid-19.

Источник: сообщение Кличко в Facebook

Прямая речь: "Регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался предохраняться. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, - неутешительный".

Детали: Мэр столицы добавил, что чувствует себя хорошо, но вынужден пойти на самоизоляцию и теперь будет работать из дома.

Знать больше: COVID-19 в Украине и мире: динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Напомним: За прошедшие сутки в Украине обнаружили 7014 случаев коронавируса, 125 зараженных умерли.

23 октября в Киеве коронавирус выявили у 560 человек, 18 больных умерли и 197 выздоровели.

Украинская правда

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Темы: Виталий КличкокоронавирусКиевэпидемия
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