Кличко заразился коронавирусом
Суббота, 24 октября 2020, 17:34
Мэр Киева Виталий Кличко 24 октября получил положительный результат теста на Covid-19.
Источник: сообщение Кличко в Facebook
Прямая речь: "Регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался предохраняться. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, - неутешительный".
Детали: Мэр столицы добавил, что чувствует себя хорошо, но вынужден пойти на самоизоляцию и теперь будет работать из дома.
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Напомним: За прошедшие сутки в Украине обнаружили 7014 случаев коронавируса, 125 зараженных умерли.
23 октября в Киеве коронавирус выявили у 560 человек, 18 больных умерли и 197 выздоровели.
Украинская правда