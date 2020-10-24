Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Нагірний Карабах показав наслідки обстрілу Степанакерта

Субота, 24 жовтня 2020, 18:38

Самопроголошена республіка Нагірний Карабах повідомила про нічний обстріл "Смерчами" свого головного міста – Степанакерта (Ханкенді).

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: У Міністерстві надзвичайних ситуацій Карабаху зазначили, що місто зазнало обстрілу вночі зі РСЗО "Смерч". Про втрати не повідомляється.

При цьому Азербайджан інформацію про обстріл Степанакерта (Ханкенді) поки не коментував.

Читайте також: Жага до перегляду кордонів. Що важливо для України у карабаському конфлікті

Нагадаємо: Міноборони Азербайджану повідомило, що в ніч на 24 жовтня розпочався наступ в районі карабаського конфлікту. На кількох напрямках фронту в Нагірному Карабасі підрозділам збройних сил Вірменії було завдано серйозної шкоди.

Теми: Нагірний КарабахВірменіявійнаАзербайджан


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кличко заразився коронавірусом

Карабах: Азербайджан каже про наступ по всій лінії фронту

Кінотеатрам дозволили працювати в "червоній" зоні карантину

фото, оновленоАрахамія знайшов під колесом авто пристрій стеження

фотоОпитування від Зеленського: стало відомо, як будуть виглядати і працювати інтерв'юери

Четверта церква визнала автокефалію ПЦУ

Усі новини...
Нагірний Карабах
Карабах: Азербайджан каже про наступ по всій лінії фронту
Прем'єр Вірменії виступив за введення російських миротворців у Карабах
Прем'єр Вірменії Пашинян закликав свій народ до зброї
Останні новини
19:55
Турція планує виробляти в Україні ударні безпілотники Bayraktar - Уруський
19:17
"Динамо" перемагає "Олександрію" і виходить на чисте перше місце
19:06
Війна на Донбасі: збройні формування Росії здійснили два обстріли
18:38
відеоНагірний Карабах показав наслідки обстрілу Степанакерта
18:26
Трамп достроково проголосував на виборах
18:18
мапиПогода у неділю порадує теплом
17:57
Брюссель розширює комендантську годину і вводить нові обмеження
17:34
Кличко заразився коронавірусом
17:09
Посольство США порадило американцям в Білорусі запастися їжею і водою
17:07
Radisson планує відкрити новий готель в Одесі
Усі новини...