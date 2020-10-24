Нагірний Карабах показав наслідки обстрілу Степанакерта

Самопроголошена республіка Нагірний Карабах повідомила про нічний обстріл "Смерчами" свого головного міста – Степанакерта (Ханкенді).

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: У Міністерстві надзвичайних ситуацій Карабаху зазначили, що місто зазнало обстрілу вночі зі РСЗО "Смерч". Про втрати не повідомляється.

При цьому Азербайджан інформацію про обстріл Степанакерта (Ханкенді) поки не коментував.

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Нагадаємо: Міноборони Азербайджану повідомило, що в ніч на 24 жовтня розпочався наступ в районі карабаського конфлікту. На кількох напрямках фронту в Нагірному Карабасі підрозділам збройних сил Вірменії було завдано серйозної шкоди.