Нагірний Карабах показав наслідки обстрілу Степанакерта
Субота, 24 жовтня 2020, 18:38
Самопроголошена республіка Нагірний Карабах повідомила про нічний обстріл "Смерчами" свого головного міста – Степанакерта (Ханкенді).
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: У Міністерстві надзвичайних ситуацій Карабаху зазначили, що місто зазнало обстрілу вночі зі РСЗО "Смерч". Про втрати не повідомляється.
При цьому Азербайджан інформацію про обстріл Степанакерта (Ханкенді) поки не коментував.
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Нагадаємо: Міноборони Азербайджану повідомило, що в ніч на 24 жовтня розпочався наступ в районі карабаського конфлікту. На кількох напрямках фронту в Нагірному Карабасі підрозділам збройних сил Вірменії було завдано серйозної шкоди.