Карабах: Азербайджан каже про наступ по всій лінії фронту

Азербайджанські військові повідомляють, що підрозділам збройних сил Вірменії, які не мали змогу чинити опір на Ходжавендському, Фізулінському та Губадлінському напрямках фронту в Нагірному Карабасі, було завдано серйозної шкоди в ніч на 24 жовтня.

Джерело: Міноборони Азербайджану

Дослівно: "В даний час бойові дії тривають на всій протяжності фронту. Виведено з ладу склади зброї, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів противника. На деяких напрямках противник безладно залишив свої позиції і відступив. Були взяті під контроль основні комунікації, зруйновано кілька опорних пунктів противника і звільнені важливі висоти.

Вдень 24 жовтня на Губадлінському напрямку фронту підрозділами ППО Азербайджану був збитий бойовий літак військово-повітряних сил Вірменії".

Деталі: Як відзначають в міністерстві оборони країни, азербайджанські війська контролюють оперативну обстановку.

При цьому артилерійські підрозділи армії Азербайджану продовжують завдавати ударів по противнику.

У свою чергу Нагірний Карабах повідомив про нічний обстріл "Смерчами" свого головного міста – Степанакерта (Ханкенді).

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Нагадаємо: Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає, що Єреван і Баку можуть дійти згоди щодо введення російських миротворців у Нагірний Карабах.

21 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що місто Зангілан і 24 села в різних районах взяті під король їхніми збройними силами.