Нагорный Карабах показал последствия обстрела Степанакерта

Самопровозглашенная республика Нагорный Карабах сообщила про ночной обстрел "Смерчами" своего главного города – Степанакерта (Ханкенди).

Источник: Радио Свобода

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Детали: В Министерстве чрезвычайных ситуаций Карабаха отметили, что город подвергся обстрелу ночью из реактивных систем залпового огня "Смерч". О потерях не сообщается.

При этом Азербайджан информацию об обстреле Степанакерта (Ханкенди) пока не комментировал.

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Напомним: Минобороны Азербайджана сообщило, что в ночь на 24 октября началось наступление в районе карабахского конфликта. На нескольких направлениях фронта в Нагорном Карабахе подразделениям вооруженных сил Армении был нанесен серьезный ущерб.