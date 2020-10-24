Нагорный Карабах показал последствия обстрела Степанакерта
Суббота, 24 октября 2020, 18:38
Самопровозглашенная республика Нагорный Карабах сообщила про ночной обстрел "Смерчами" своего главного города – Степанакерта (Ханкенди).
Источник: Радио Свобода
Детали: В Министерстве чрезвычайных ситуаций Карабаха отметили, что город подвергся обстрелу ночью из реактивных систем залпового огня "Смерч". О потерях не сообщается.
При этом Азербайджан информацию об обстреле Степанакерта (Ханкенди) пока не комментировал.
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Напомним: Минобороны Азербайджана сообщило, что в ночь на 24 октября началось наступление в районе карабахского конфликта. На нескольких направлениях фронта в Нагорном Карабахе подразделениям вооруженных сил Армении был нанесен серьезный ущерб.