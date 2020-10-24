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Бойовики повідомили про загибель ватажка НЗФ "Призрак" Маркова

Субота, 24 жовтня 2020, 20:37
Олексій Марков

На сайті об'єднання учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО 24 жовтня з'явилося повідомлення про смерть очільника батальйону бойовиків "Призрак" Олексія Маркова.

Джерело: Донецькі новини, організація бойовиків "союз добровольцев Донбасса"

Деталі: Бойовики про причини смерті не пишуть, лише повідомляють, що помер Марков у суботу, 24 жовтня.

 

При цьому місцеві видання, які зібрали інформацію від очевидців і фото з місця події, причиною смерті ватажка "Призрака" називають ДТП в окупованому Луганську.

Як пишуть Донецькі новини, аварія сталася 23 жовтня в районі Городка в Луганську, зіткнулися легковий автомобіль, маршрутне таксі 155 і автомобіль "УАЗ" з місцевим "поліцейськими", який їхав з включеними маячками і сиреною. "УАЗ" в результаті зіткнення перекинувся.

 
 

Теми: ОРДЛОЛуганськокупація


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