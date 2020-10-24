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Бойовики повідомили про загибель ватажка НЗФ "Призрак" Маркова

Субота, 24 жовтня 2020, 20:37
Бойовики повідомили про загибель ватажка НЗФ Призрак Маркова
Олексій Марков

На сайті об'єднання учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО 24 жовтня з'явилося повідомлення про смерть очільника батальйону бойовиків "Призрак" Олексія Маркова.

Джерело: Донецькі новини, організація бойовиків "союз добровольцев Донбасса"

Деталі: Бойовики про причини смерті не пишуть, лише повідомляють, що помер Марков у суботу, 24 жовтня.

 

При цьому місцеві видання, які зібрали інформацію від очевидців і фото з місця події, причиною смерті ватажка "Призрака" називають ДТП в окупованому Луганську.

Як пишуть Донецькі новини, аварія сталася 23 жовтня в районі Городка в Луганську, зіткнулися легковий автомобіль, маршрутне таксі 155 і автомобіль "УАЗ" з місцевим "поліцейськими", який їхав з включеними маячками і сиреною. "УАЗ" в результаті зіткнення перекинувся.

 
 

Довідково: Марков воював на Донбасі з початку військової агресії РФ проти України - з 2014 року. При цьому він був громадянином РФ і у своїх інтерв'ю зізнавався, що приїхав в ОРДЛО з Москви.

Нагадаємо: ексватажок "Призрака" Олексій Мозговий загинув в результаті диверсії на трасі Перевальськ-Луганськ у 2015 році.

У травні 2020 року повідомлялося про те, що ще одного колишнього очільника "Призрака" Олександра Костіна знайшли мертвим у тюрмі бойовиків в окупованому Луганську.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОЛуганськокупація
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