Боевики сообщили о гибели главаря НВФ "Призрак" Маркова

На сайте объединения участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО 24 октября появилось сообщение о смерти главы батальона боевиков "Призрак" Алексея Маркова.

Источник: Донецкие новости, организация боевиков "союз добровольцев Донбасса"

Детали: Боевики о причинах смерти не пишут, лишь сообщают, что умер Марков в субботу, 24 октября.

При этом местные издания, которые собрали данные очевидцев и фото с места происшествия, причиной смерти главаря "Призрака" называют ДТП в оккупированном Луганске.

Как пишут Донецкие новости, авария произошла 23 октября в районе Городка в Луганске, столкнулись легковой автомобиль, маршрутное такси 155 и автомобиль "УАЗ" с местними "полицейскими", который ехал с включенными маячками и сиреной. "УАЗ" в результате столкновения перевернулся.

Справка: Марков воевал на Донбассе с начала военной агрессии РФ против Украины - с 2014 года. При этом он был гражданином РФ и в своих интервью признавался, что приехал в ОРДЛО из Москвы.

Напомним: экс-главарь "Призрака" Алексей Мозговой погиб в результате диверсии на трассе Перевальск-Луганск в 2015 году.

В мае 2020 года сообщалось о том, что еще одного бывшего главаря "Призрака" Александра Костина нашли мертвым в тюрьме боевиков в оккупированном Луганске.