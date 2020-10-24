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Боевики сообщили о гибели главаря НВФ "Призрак" Маркова

Суббота, 24 октября 2020, 20:37
Боевики сообщили о гибели главаря НВФ Призрак Маркова
Алексей Марков

На сайте объединения участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО 24 октября появилось сообщение о смерти главы батальона боевиков "Призрак" Алексея Маркова.

Источник: Донецкие новости, организация боевиков "союз добровольцев Донбасса"

Детали: Боевики о причинах смерти не пишут, лишь сообщают, что умер Марков в субботу, 24 октября.

 

При этом местные издания, которые собрали данные очевидцев и фото с места происшествия, причиной смерти главаря "Призрака" называют ДТП в оккупированном Луганске.

Как пишут Донецкие новости, авария произошла 23 октября в районе Городка в Луганске, столкнулись легковой автомобиль, маршрутное такси 155 и автомобиль "УАЗ" с местними "полицейскими", который ехал с включенными маячками и сиреной. "УАЗ" в результате столкновения перевернулся.

 
 

Справка: Марков воевал на Донбассе с начала военной агрессии РФ против Украины - с 2014 года. При этом он был гражданином РФ и в своих интервью признавался, что приехал в ОРДЛО из Москвы.

Напомним: экс-главарь "Призрака" Алексей Мозговой погиб в результате диверсии на трассе Перевальск-Луганск в 2015 году.

В мае 2020 года сообщалось о том, что еще одного бывшего главаря "Призрака" Александра Костина нашли мертвым в тюрьме боевиков в оккупированном Луганске.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОЛуганскоккупация
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