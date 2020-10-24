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Боевики сообщили о гибели главаря НВФ "Призрак" Маркова

Суббота, 24 октября 2020, 20:37
Алексей Марков

На сайте объединения участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО 24 октября появилось сообщение о смерти главы батальона боевиков "Призрак" Алексея Маркова.

Источник: Донецкие новости, организация боевиков "союз добровольцев Донбасса"

Детали: Боевики о причинах смерти не пишут, лишь сообщают, что умер Марков в субботу, 24 октября.

 

При этом местные издания, которые собрали данные очевидцев и фото с места происшествия, причиной смерти главаря "Призрака" называют ДТП в оккупированном Луганске.

Как пишут Донецкие новости, авария произошла 23 октября в районе Городка в Луганске, столкнулись легковой автомобиль, маршрутное такси 155 и автомобиль "УАЗ" с местними "полицейскими", который ехал с включенными маячками и сиреной. "УАЗ" в результате столкновения перевернулся.

 
 

Темы: ОРДЛОЛуганскоккупация


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