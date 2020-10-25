Темпи поширення коронавірусу на Буковині майже не зменшуються

24 жовтня лабораторія підтвердила 289 випадків коронавірусу серед буковинців.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Для цього було досліджено 658 зразків.

Таким чином в області за час пандемії було виявлено 19405 випадків захворювання на коронавірус. Вилікувались вже 9937 хворих. За останню добу COVID-19 побороли ще 75 мешканців області.

Окрім того, зросло число жертв хвороби. Наразі від ускладнень коронавірусу померли 435 жителів Чернівецької області.

Що передувало: 23 жовтня у Чернівецькій області зафіксували 305 нових заражень коронавірусом – це рекорд від початку пандемії. Попередні два дні також були рекордними для регіону.

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