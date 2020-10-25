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Темпы распространения коронавируса на Буковине почти не уменьшаются

Воскресенье, 25 октября 2020, 01:41
Темпы распространения коронавируса на Буковине почти не уменьшаются

24 октября лаборатория подтвердила 289 случаев коронавируса среди буковинцев.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Для этого было исследовано 658 образцов.

Таким образом в области за время пандемии было обнаружено 19405 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились уже 9937 больных. За последние сутки COVID-19 победили еще 75 жителей области.

Кроме того, возросло число жертв болезни. Сейчас от осложнений коронавируса умерли 435 жителей Черновицкой области.

Что предшествовало: 23 октября в Черновицкой области зафиксировали 305 новых заражений коронавируса – это рекорд с начала пандемии. Предыдущие два дня также были рекордными для региона.

Читать также: "В Черновицкой области 17 человек повторно переболели коронавирусом", – главный санврач Буковины

Напомним:

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область
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