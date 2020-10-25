Темпы распространения коронавируса на Буковине почти не уменьшаются
24 октября лаборатория подтвердила 289 случаев коронавируса среди буковинцев.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: Для этого было исследовано 658 образцов.
Таким образом в области за время пандемии было обнаружено 19405 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились уже 9937 больных. За последние сутки COVID-19 победили еще 75 жителей области.
Кроме того, возросло число жертв болезни. Сейчас от осложнений коронавируса умерли 435 жителей Черновицкой области.
Что предшествовало: 23 октября в Черновицкой области зафиксировали 305 новых заражений коронавируса – это рекорд с начала пандемии. Предыдущие два дня также были рекордными для региона.
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Напомним:
- За прошедшие сутки, 23 октября, в Украине обнаружили 7014 случаев коронавируса. При этом 125 больных умерли и 2177 выздоровели.