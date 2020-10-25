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Україна перейшла на зимовий час

Неділя, 25 жовтня 2020, 03:11
Україна перейшла на зимовий час

25 жовтня о 4:00 за київським часом стрілку годинника потрібно перевести на одну годину назад. 

Деталі: Аналогічний порядок обчислення часу діє і на території Європейського Союзу. Водночас там планують відмовитись від переведення стрілки двічі на рік: влітку та взимку. Пропонується, що кожна країна до квітня 2021 року має обрати, на якому часі їй залишитись.

За інформацією Міністерства економіки, така ініціатива буде запропонована Кабміну у випадку, коли в ЄС офіційно скасують переведення годинників. 

Нагадаємо: 

  • Перший заступник спікера Верховної Ради Руслан Стефанчук запропонував відмовитися від переходу на літній і зимовий час і закріпити на території України єдиний київський час. Він зареєстрував у Раді проєкт закону №4201.
  • Згідно з постановою Кабміну №509 від 13 травня 1996 року, щорічно в Україні в останню неділю жовтня о 4:00 стрілки годинників переводяться на одну годину назад (зимовий час), а в останню неділю березня о 3:00 стрілки годинників переводяться на літній час – на одну годину вперед.

Українська правда

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Теми: час
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