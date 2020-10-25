Україна перейшла на зимовий час

25 жовтня о 4:00 за київським часом стрілку годинника потрібно перевести на одну годину назад.

Деталі: Аналогічний порядок обчислення часу діє і на території Європейського Союзу. Водночас там планують відмовитись від переведення стрілки двічі на рік: влітку та взимку. Пропонується, що кожна країна до квітня 2021 року має обрати, на якому часі їй залишитись.

За інформацією Міністерства економіки, така ініціатива буде запропонована Кабміну у випадку, коли в ЄС офіційно скасують переведення годинників.

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