Україна перейшла на зимовий час
Неділя, 25 жовтня 2020, 04:11
25 жовтня о 4:00 за київським часом стрілку годинника потрібно перевести на одну годину назад.
Деталі: Аналогічний порядок обчислення часу діє і на території Європейського Союзу. Водночас там планують відмовитись від переведення стрілки двічі на рік: влітку та взимку. Пропонується, що кожна країна до квітня 2021 року має обрати, на якому часі їй залишитись.
За інформацією Міністерства економіки, така ініціатива буде запропонована Кабміну у випадку, коли в ЄС офіційно скасують переведення годинників.
Нагадаємо:
- Перший заступник спікера Верховної Ради Руслан Стефанчук запропонував відмовитися від переходу на літній і зимовий час і закріпити на території України єдиний київський час. Він зареєстрував у Раді проєкт закону №4201.
- Згідно з постановою Кабміну №509 від 13 травня 1996 року, щорічно в Україні в останню неділю жовтня о 4:00 стрілки годинників переводяться на одну годину назад (зимовий час), а в останню неділю березня о 3:00 стрілки годинників переводяться на літній час – на одну годину вперед.
Українська правда