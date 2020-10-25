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Пандемія: третій день поспіль у світі фіксують більше 450 тисяч хворих

Неділя, 25 жовтня 2020, 05:07

За минулу добу у світі зареєстрували понад 452 тисячі випадків захворювання на коронавірус. Таким чином вже три дні добова захворюваність тримається на позначці у понад 450 тисяч.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: За цей період у США виявили майже 80 тисяч нових хворих, в Індії – 50 тисяч, у Франції – понад 45 тисяч. У Бразилії та Великій Британії виявили 25 ти 23 тисячі випадків відповідно.

Окрім того, 23 жовтня від коронавірусу загинули 5592 осіб. 

 

Україна за числом нових хворих за добу опинилась на 15 місці серед інших країн, за летальністю – на 14. 

Наразі у всьому світі на COVID-19 хворіють більше 10 мільйонів осіб. Загинули від коронавірусу вже 1 мільйон 154 тисячі хворих. Водночас одужали 31,6 мільйона. 

Що передувало: 23 жовтня COVID-19 виявили майже у півмільйона людей.  

Знати більше: COVID-19 в Україні та світі: динаміка пандемії в інфографіці "Української правди" 

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірус


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