Пандемия: третий день подряд в мире фиксируют больше 450 тысяч больных

За минувшие сутки в мире зарегистрировано более 452 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Таким образом уже третий день суточная заболеваемость держится на отметке более чем 450 тысяч.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: За этот период в США обнаружили почти 80 тысяч новых больных, в Индии – 50 тысяч, во Франции – более 45 тысяч. В Бразилии и Великобритании обнаружили 25 ты 23 тысячи случаев соответственно.

Кроме того, 23 октября от коронавируса погибли 5592 человек.

Украина по числу новых больных за сутки оказалась на 15 месте среди других стран, по летальности – на 14.

Сейчас во всем мире на COVID-19 болеют более 10 миллионов человек. Погибли от коронавируса уже 1 миллион 154 тысячи больных. В то же время выздоровели 31,6 миллиона.

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Напомним: