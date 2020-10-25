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Вибори в Україні: нестача скриньок і кабінок, члени комісій без масок

Неділя, 25 жовтня 2020, 09:18
У Харкові члени комісії сидять без масок "Фото "Чесно"

Спостерігачі фіксують перші порушення на виборах 25 жовтня – серед них передчасний початок голосування, нестача скриньок і кабінок для голосування, члени комісії без масок та рукавичок, деякі виборчі дільниці досі не відкрились.

Джерело: Громадянська мережа "ОПОРА" та громадський рух "Чесно"МВС

​​Дослівно МВС: "О 8:00 годині розпочали роботу 1103 дільничні виборчі комісії на території Києва, 6 з яких, що у Шевченківському (3) і Солом’янському (3) районі столиці, – із запізненням, а 2 – в Оболонському і Дарницькому районах – станом на 8:30 не відкрилися. Відомості про події внесені до Журналів єдиного обліку заяв та повідомлень та проводиться перевірка".

Деталі: Зокрема, у Києві не відкрилася дільниця 800680, що на Виноградарі. Під дільницею є черга з людей. Молодий голова комісії пояснив, що "не впорався", оскільки став головою з 12 жовтня і не розібрався в процесі. Відзначається, що на цій дільниці були неправильно встановлені пломби на скринях, їх перепломбували, нині змінюють документацію. Але частина охочих проголосувати уже розходиться.

Крім того, у Святошинському районі Києва роздають маски від благодійного фонду Олександра Третьякова, який на місцевих виборах підтримував партію "УДАР". 

 
Фото "ЧЕсно"

Станом на 8:20 на Донеччині у Святогірську (Краматорський район) 3 виборчі дільниці не відкрились. 

За інформацією голови Святогірської міської територіальної виборчої комісії Світлани Керкач, не відкрились виборчі дільниці за номерами 141238, 141239, 140453.

Причина невідкриття – перерахування бюлетенів, які не були попередньо розподілені на столах між членами вказаних дільничних виборчих комісій. Після проведення всіх необхідних процедурних моментів, виборчі дільниці будуть готові приймати виборців для голосування.

У Харкові люди на дільницях не дотримуються дистанції, а члени комісій без масок. За даними "Чесно", членам комісій, що їхатимуть на голосування по домівках, не видали захисні костюми. 

 
Фото "Чесно"

У Житомирі на двох дільничних виборчих комісіях, які знаходяться в мікрорайоні Польова, немає кабінок для голосування.   

Спостерігачі повідомляють, що на дільниці № 181447, яка знаходиться в музичній залі в  дошкільному  навчальному закладі №66, одна ніби кабінка у вигляді ширми з лялькового театру. "ОПОРА" відзначає, що така ситуація і на багатьох інших ДВК по місту. 

 
Фото Опори

Голова житомирської ТВК Оксана Плис повідомила, що виконавець робіт не встиг виготовити і поставити вчасно кабінки. За її словами, наразі виходять з положення як можуть.  

Таку ж ситуацію фіксують і на Київщині.

Зокрема, в Іванківському районі, селі Воропаївка, на ВД №320502 відсутній стаціонарний телефон та оргтехніка (зокрема, відсутній принтер).

У Бучанському районі у селі Синяк на ВД №320387 зафіксована недостатня кількість пломб для скриньок (не вистачає однієї пломби).

У Богуславі на ВД № 320096 є лише 4 скриньки для голосування на великій дільниці замість необхідних 6.

На дільницях №320883 (у с. Красноліси) та №32086 (у с. Нова Пустоварівка) є лише по 1 скриньці на малу дільницю, замість мінімальних 2.

У Борисполі на ДВК№321194 наявні лише 3 скриньки для голосування з необхідних 6. Інші урни вилучили, бо на них відсутні вушка для пломбування.

 
Фото ОПОРИ

На ДВК№321339 у місті Переяслав наявні лише 4 кабінки для голосування, хоч має бути 6.

 
Фото Опори

У Білій Церкві що в Київській області засідання комісії №321133 розпочалося раніше 7:15, що є порушенням закону.

Таке ж порушення "ОПОРА" зафіксувала на дільниці №681460 у Хмельницькому. Також відзначається, що члени комісії вкинули у скриньки контрольні листи о 6:47 і без печаток.

А у селі Йосипівка, що на Хмельниччині, на дільниці №681005 голосування розпочалося раніше встановленого часу – перший виборець проголосував о 7:50.

Знати більше: Усе, що ви хотіли спитати про виборчі бюлетені, які отримаєте 25 жовтня

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Передісторія: 

  • У неділю, 25 жовтня, українці обирають місцеву владу: голосуватимуть за депутатів сільських, селищних, міських, обласних, районних у містах рад, а також за сільських, селищних і міських голів.
  • Віддати свій голос можна з 8:00 до 20:00. Місцеві вибори цьогоріч відбуваються за новим Виборчим кодексом.

Ірина Балачук, УП
Теми: виборимісцева влада


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