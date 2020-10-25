Выборы в Украине: недостаток ящиков и кабинок, члены комиссий без масок

Наблюдатели фиксируют первые нарушения на выборах 25 октября – среди них преждевременное начало голосования, нехватка ящиков и кабинок для голосования, члены комиссии без масок и перчаток, некоторые избирательные участки до сих пор не открылись.

Источник: Гражданская сеть "ОПОРА" и общественное движение "Честно", МВД

Дословно МВД: "В 8:00 часов начали работу 1103 участковые избирательные комиссии на территории Киева, 6 из которых в Шевченковском (3) и Соломенском (3) районе столицы – с опозданием, а 2 – в Оболонском и Дарницком районах – по состоянию на 8:30 не открылись. Сведения о событиях внесены в Журналов единого учета заявлений и сообщений, проводится проверка".

Детали: В частности, до сих пор не открылся участок 800680, что на Виноградаре. Под участком есть очередь из людей. Молодой председатель комиссии пояснил, что "не справился", поскольку стал председателем с 12 октября и не разобрался в процессе. Отмечается, что на этом участке были неправильно установлены пломбы на ящиках, их перепломбировали, сейчас меняют документацию. Но часть желающих проголосовать уже расходится.

Кроме того, в Святошинском районе Киева раздают маски от благотворительного фонда Александра Третьякова, который на местных выборах поддерживал партию "УДАР".

Фото "Честно"

По состоянию на 8:20 в Донецкой области в Святогорске (Краматорский район) 3 избирательные участки не открылись.

По информации председателя Святогорской городской территориальной избирательной комиссии Светланы Керкач, не открылись избирательные участки по номерам 141238, 141239, 140453.

Причина неоткрытия – пересчет бюллетеней, которые не были предварительно разделены на столах между членами указанных участковых избирательных комиссий. После проведения всех необходимых процедурных моментов, избирательные участки будут готовы принимать избирателей для голосования.

В Харькове люди на участках не соблюдают дистанцию, а члены комиссий без масок. По данным "Честно", членам комиссий, ехать на голосование по домам, не выдали защитные костюмы.

Фото "ЧЕСтНо"

В Житомире на двух участковых избирательных комиссиях, которые находятся в микрорайоне Полевая, нет кабинок для голосования.

Наблюдатели сообщают, что на участке № 181447, который находится в музыкальном зале в детском саду №66, одна якобы кабинка сделана в виде ширмы из кукольного театра. "ОПОРА" отмечает, что такая ситуация и на многих других УИК по городу.

Фото ОПорЫ

Председатель Житомирской ТИК Оксана Плис сообщила, что исполнитель работ не успел изготовить и поставить вовремя кабинки. По ее словам, сейчас выходят из положения как могут.

Такую же ситуацию фиксируют и в Киевской области.

В частности, в Иванковском районе, селе Воропаевка, на ИУ №320502 отсутствует стационарный телефон и оргтехника (в частности, отсутствует принтер).

В Бучанском районе в селе Синяк на ИУ №320387 зафиксировано недостаточное количество пломб для ящиков (не хватает одной пломбы).

В Богуславе на ИУ № 320096 есть только 4 ящика для голосования на большом участке вместо нужных 6.

На участках №320883 (в с. Краснолесы) и №32086 (в с. Новая Пустоваровка) есть только по 1 урне на малый участок, вместо минимальных 2.

В Борисполе на УИК №321194 стоят только 3 урны для голосования из необходимых 6. Остальные урны изъяли, потому что на них отсутствуют ушки для пломбирования.

Фото Опоры

На УИК №321339 в городе Переяслав есть только 4 кабинки для голосования, хотя должно быть 6.

Фото опоры

В Белой Церкви, что в Киевской области, заседание комиссии №321133 началось раньше 7:15, что является нарушением закона.

Такое же нарушение "ОПОРА" зафиксировала на участке №681460 в Хмельницком. Также отмечается, что члены комиссии бросили в ящик контрольные листы в 6:47 и без печатей.

А в селе Осиповка, что в Хмельницкой области, на участке №681005 голосование началось раньше установленного времени – первый избиратель проголосовал в 7:50.

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