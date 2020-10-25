Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Разумков проголосував, але не взяв участі в "опитуванні Зеленського"

Неділя, 25 жовтня 2020, 09:39

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не брав участі в ініційованому президентом опитуванні у зв’язку з відсутністю інтерв'юерів на виборчій дільниці.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Вранці 25 жовтня спікер проголосував у виборчій дільниці № 800982, що по вулиці Тургенєвській 71 у Києві.

Після волевиявлення він поспілкувався з журналістами й розповів, що не взяв участі в "опитуванні Зеленського", і через брак часу вже й не шукатиме інтерв'юерів, що його проводять: "Мені є чим зайнятись. Я ще попрацюю сьогодні".

Пряма мова: "Ні, не відповідав на п’ять питань (президента – УП). Як би я відповів? Думаю, це ж теоретично закрите опитування, але буде практика – будемо про це розмовляти".

 

Нагадаємо: У неділю в Україні проходять місцеві вибори.

Теми: вибориРазумков Дмитро


powered by lun.ua
Головне сьогодні

таблицяКоронавірус: в Україні більше 6 тисяч нових хворих, 102 людини померли

фотоВ Україні почалося голосування на місцевих виборах

відеоЗ київського університету відрахували хлопця, що осквернив алею Небесної сотні

фотоБойовики повідомили про загибель ватажка НЗФ "Призрак" Маркова

Туреччина планує виробляти в Україні ударні безпілотники Bayraktar — Уруський

відеоНагірний Карабах показав наслідки обстрілу Степанакерта

Усі новини...
вибори
Вибори в Україні: нестача скриньок і кабінок, члени комісій без масок
В Україні почалося голосування на місцевих виборах
Популізм проти популізму
Останні новини
10:27
Помпео провів телефонну розмову з Лукашенком
10:27
Вибори-2020: не відкрилися 4 дільниці, зареєстровано 6 кримінальних проваджень
10:17
відео Зеленський проголосував на виборах
10:10
Разумков розповів, коли Рада візьметься за бюджет-2021
10:05
Шмигаль: Ми не бачимо можливості для тотального карантину
09:59
Про порушення на виборах можна повідомити поліції через Телеграм-бот
09:39
фотоРазумков проголосував, але не взяв участі в "опитуванні Зеленського"
09:18
фото, відеоВибори в Україні: нестача скриньок і кабінок, члени комісій без масок
08:47
таблицяКоронавірус: в Україні більше 6 тисяч нових хворих, 102 людини померли
08:00
фотоВ Україні почалося голосування на місцевих виборах
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!