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Разумков проголосував, але не взяв участі в "опитуванні Зеленського"

Неділя, 25 жовтня 2020, 08:39
Разумков проголосував, але не взяв участі в опитуванні Зеленського

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не брав участі в ініційованому президентом опитуванні у зв’язку з відсутністю інтерв'юерів на виборчій дільниці.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Вранці 25 жовтня спікер проголосував у виборчій дільниці № 800982, що по вулиці Тургенєвській 71 у Києві.

Після волевиявлення він поспілкувався з журналістами й розповів, що не взяв участі в "опитуванні Зеленського", і через брак часу вже й не шукатиме інтерв'юерів, що його проводять: "Мені є чим зайнятись. Я ще попрацюю сьогодні".

Пряма мова: "Ні, не відповідав на п’ять питань (президента – УП). Як би я відповів? Думаю, це ж теоретично закрите опитування, але буде практика – будемо про це розмовляти".

 

Нагадаємо: У неділю в Україні проходять місцеві вибори.

"Українська правда" в Threads

Теми: вибориРазумков Дмитро
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