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Разумков проголосовал, но не принял участия в "опросе Зеленского"

Воскресенье, 25 октября 2020, 08:39
Разумков проголосовал, но не принял участия в опросе Зеленского

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не участвовал в инициированном президентом опросе в связи с отсутствием интервьюеров на избирательном участке.

Источник: Укринформ

Детали: Утром 25 октября спикер проголосовал на избирательном участке № 800982 по улице Тургеневской, 71 в Киеве. После волеизъявления он пообщался с журналистами и рассказал, что не принял участия в "опросе Зеленского", и из-за нехватки времени уже не будет искать интервьюеров, которые его проводят: "Мне есть чем заняться. Я еще поработаю сегодня".

Прямая речь: "Нет, не отвечал на пять вопросов (президента - УП). Как бы я ответил? Думаю, это же теоретически закрытый опрос, но будет практика - будем об этом говорить".

 

Напомним: В воскресенье в Украине проходят местные выборы.

Темы: виборыРазумков Дмитрий
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