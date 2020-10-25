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Разумков упевнений, що другий тур місцевих виборів буде

Неділя, 25 жовтня 2020, 10:18
Разумков упевнений, що другий тур місцевих виборів буде
пресслужба Разумкова

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не сумнівається, що другий тур місцевих виборів в Україні обов'язково відбудеться.

Джерело: Разумков у коментарі журналістам у неділю в Києві, пише "Інтерфакс-Україна", сайт Верховної Ради

Пряма мова: "Безумовно, буде... Сьогодні призупинити виборчий процес, я не ЦВК, але я не бачу ні підстав, ні можливостей це зробити".

"Тому що ми не можемо залишити громади без легітимної влади. Я думаю, що ми всі розуміємо, що влада на місцях, особливо і в рамках децентралізації... і в рамках тих викликів, які сьогодні стоять перед місцевою владою... тому важливо, щоб вся вертикаль влади працювала на єдиний результат".

Деталі: Він повідомив, що проєкт постанови Верховної Ради, що пропонує не проводити другий тур виборів мерів, вже відкликаний.

При цьому спікер підкреслив, що кожен народний депутат може зареєструвати будь-яку постанову, про що завгодно, "але це не означає, що парламент її прийме".

Як повідомляє сайт Верховної Ради, проєкт постанови №4234 про внесення змін до постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році, який пропонував не призначати і не проводити в період дії карантину повторне голосування, був відкликаний 22 жовтня.

Що передувало: 21 жовтня нардеп від "Слуги народу" Тетяна Грищенко повідомила, що зареєструвала проєкт постанови Верховної Ради, в якому пропонує скасувати другий тур місцевих виборів у зв’язку з пандемією COVID-19.

Теми: Разумков Дмитровибори
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