Разумков уверен, что второй тур местных выборов будет

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не сомневается, что второй тур проходящих в воскресенье в Украине местных выборов обязательно состоится.

Источник: Разумков в комментарии журналистам в воскресенье в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина", сайт Верховной Рады

Прямая речь: "Безусловно, будет… Сегодня приостановить избирательный процесс, я не ЦИК, но я не вижу ни оснований, ни возможностей это сделать".

"Потому что мы не можем оставить громады без легитимной власти. Я думаю, что мы все понимаем, что власть на местах, особенно и в рамках децентрализации… и в рамках тех вызовов, которые сегодня стоят перед местной властью… поэтому важно, чтобы вся вертикаль власти работала на единый результат".

Детали: Он сообщил, что проект постановления Верховной Рады, предлагающий не проводить второй тур выборов мэров, уже отозван.

При этом спикер подчеркнул, что каждый народный депутат может зарегистрировать любое постановление, о чем угодно, "но это не означает, что парламент его примет".

Как сообщает сайт Верховной Рады, проект постановления №4234 о внесении изменений в постановление о назначении очередных местных выборов в 2020 году, который предлагал не назначать и не проводить в период действия карантина повторное голосование, был отозван 22 октября.

Что предшествовало: 21 октября нардеп от "Слуги народа" Татьяна Грищенко сообщила, что зарегистрировала проект постановления Верховной Рады, в котором предлагает отменить второй тур местных выборов в связи с пандемией COVID-19.