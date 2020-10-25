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Азербайджан заявив про взяття нових територій Нагірного Карабаху

Неділя, 25 жовтня 2020, 12:17

Підрозділи азербайджанської армії на головних напрямках фронту розширили взяті під контроль території в Нагірному Карабасі, бойові дії тривають.

Джерело: повідомлення Міноборони Азербайджану, прессекретарка Міноборони Вірменії Шушан Степанян

Деталі: За даними військового відомства Азербайджану, протягом дня 24 жовтня і в ніч на 25 жовтня бойові дії на Агдерінському, Ходжавендському, Фізулінському, Гадрутському, Губадлінському і Лачинському напрямках фронту в Карабасі тривали з різною інтенсивністю.

Баку повідомляє, що вірменські Збройні сили, розташовані на Агдерінскому і Ходжавендському напрямках, зазнали втрат і відступили.

Дослівно: "Війська Азербайджанської Армії, завдавши серйозної шкоди вогнем супротивнику на територіях Ходжавендского, Губадлінского і Лачинського районів, послабили його опір і висунулися на нові позиції в різних напрямках. Велика частина резервістів, доставлених з селища Цахкадзор Котайкської області Вірменії в Нагірний Карабах, були знищені в результаті вогневого удару наших підрозділів.

В даний час бойові дії тривають на всій протяжності фронту".

Позиція Вірменії: Степанян вранці 25 жовтня також написала, що на окремих ділянках фронту в Нагірному Карабасі тривають артилерійські бої.

Пряма мова прессекретарки вірменського Міністерства оборони: "Увечері (24 жовтня - УП) ворожі сили в черговий раз застосували артилерію по мирних населених пунктах, а зокрема, в напрямку громад Кармир шука (Червоний базар), Тахавард, Ґіші, Спітакашен Мартунінского району і села Аветараноц Аскеранського району. В даний час (станом на ранок 25 жовтня - УП) на всіх напрямках лінії фронту йдуть бої локального значення".

Нагадаємо: Раніше Міоборони Азербайджану заявляло, що в ніч на 24 жовтня збройним силам Вірменії в Нагірному Карабасі було завдано серйозної шкоди.

Єреван в свою чергу повідомляв про обстріл Степанакерта

Українська правда
Теми: Нагірний КарабахвійнаАзербайджан


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