На питання від Зеленського відповідають по кільканадцять разів – "ЧЕСНО"
Громадський рух повідомляє, що принаймні на двох виборчих дільницях – на Хмельниччині і в Києві виборці могли відповісти на 5 питань від президента Володимира Зеленського хоч кільканадцять разів.
Джерело: громадський рух "ЧЕСНО"
Дослівно: "На території школи 93 у Києві і виборчої дільниці стоїть людина в накидці з написом про питання від президента. Не представляється, каже, що волонтер, документів жодних не показує. Облік опитуваних не ведеться і кожен може проголосувати хоч кільканадцять разів...
У Хмельницькому можна вкидати заповнені бланки для опитувань по кілька разів одному й тому ж виборцю. Той, хто проводив опитування не заперечував і сказав, що йому для статистики така технологія згодиться".
Деталі: Відзначається, що відповідати на питання від Зеленського "підходять через одного".
На папірцях немає жодних вихідних даних чи порядкових/серійних номерів.
Про подібне порушення також активно повідомляють користувачі соцмереж.
Водночас, на деяких дільницях опитування проходить спокійніше. Інтерв'юєри від Зеленського не контактують із виборцями і не схиляють їх для участі в опитуванні. Виборці самостійно підходять та виявляють бажання дати відповіді на питання президента.
Нагадаємо:
- Одночасно з місцевими виборами у неділю проходить ініційоване Зеленським всенародне опитування, на якому громадянам пропонують відповісти на 5 питань: чи потрібно вводити в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення чисельного складу Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів, легалізацію медичного канабісу та підняття на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що опитування, які проводяться поза виборчою дільницею після голосування, не суперечать закону України.
- При цьому в поліцію починають надходити скарги на проведення всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським.