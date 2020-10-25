На вопросы от Зеленского отвечают по несколько раз – "ЧЕСНО"
Общественное движение сообщает, что по крайней мере на двух избирательных участках - в Хмельницкой области и в Киеве избиратели могли ответить на 5 вопросов от президента Владимира Зеленского хоть несколько раз.
Источник: общественное движение "ЧЕСНО"
Дословно: "На территории школы 93 в Киеве и избирательного участка стоит человек в накидке с надписью о вопросах от президента. Не представляется, говорит, что волонтер, документов никаких не показывает. Учет опрошенных не ведется и каждый может проголосовать хоть несколько раз...
В Хмельницком можно вбрасывать заполненные бланки для опросов по несколько раз одному и тому же избирателю. Тот, кто проводил опрос не возражал и сказал, что ему для статистики такая технология пригодится".
Детали: Отмечается, что отвечать на вопросы от Зеленского "подходят через одного".
На бумажках нет никаких выходных данных или порядковых/серийных номеров.
Также о подобных нарушениях активно сообщают пользователи соцсетей.
В то же время, на некоторых участках опрос проходит спокойно. Интервьюеры от Зеленского не контактируют с избирателями и не склоняют их для участия в опросе. Избиратели самостоятельно подходят и изъявляют желание ответить на вопросы президента.