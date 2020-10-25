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На вопросы от Зеленского отвечают по несколько раз – "ЧЕСНО"

Воскресенье, 25 октября 2020, 11:25
На вопросы от Зеленского отвечают по несколько раз – ЧЕСНО
фото: "Украинская правда"

Общественное движение сообщает, что по крайней мере на двух избирательных участках - в Хмельницкой области и в Киеве избиратели могли ответить на 5 вопросов от президента Владимира Зеленского хоть несколько раз.

Источник: общественное движение "ЧЕСНО"

Дословно: "На территории школы 93 в Киеве и избирательного участка стоит человек в накидке с надписью о вопросах от президента. Не представляется, говорит, что волонтер, документов никаких не показывает. Учет опрошенных не ведется и каждый может проголосовать хоть несколько раз...

 

В Хмельницком можно вбрасывать заполненные бланки для опросов по несколько раз одному и тому же избирателю. Тот, кто проводил опрос не возражал и сказал, что ему для статистики такая технология пригодится".

Детали: Отмечается, что отвечать на вопросы от Зеленского "подходят через одного".

На бумажках нет никаких выходных данных или порядковых/серийных номеров.

Также о подобных нарушениях активно сообщают пользователи соцсетей.

В то же время, на некоторых участках опрос проходит спокойно. Интервьюеры от Зеленского не контактируют с избирателями и не склоняют их для участия в опросе. Избиратели самостоятельно подходят и изъявляют желание ответить на вопросы президента.

Напомним: 

  • Одновременно с местными выборами в воскресенье проходит инициированный Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам предлагают ответить на 5 вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализация медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, не противоречат закону Украины.
  • При этом в полицию начинают поступать жалобы на проведение всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийопросвиборы
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