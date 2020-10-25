На Вінниччині закрили дільницю через повідомлення про мінування

У селищі Тиврів Вінницької області з дільниці вивели людей після повідомлення по замінування.

Джерело: ОПОРА

Деталі: За інформацією спостерігача, у смт Тиврів Тиврівського району надійшло повідомлення про те, що дільницю замінували. На виборчу дільниці №051046, що на вулиці Тиверська, 49, прибула поліція.

Усіх, хто перебував на дільниці, попросили залишити приміщення.

Нагадаємо: Спостерігачі фіксують перші порушення на виборах 25 жовтня – серед них передчасний початок голосування, нестача скриньок і кабінок для голосування, члени комісії без масок та рукавичок, деякі виборчі дільниці досі не відкрились.