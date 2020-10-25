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На Виннитчине закрыли участок из-за сообщения о минировании

Воскресенье, 25 октября 2020, 12:35

В поселке Тывров Винницкой области с участка вывели людей после сообщения по заминировании.

Источник: ОПОРА

Детали: По информации наблюдателя, в пгт Тывров Тывровского района поступило сообщение о том, что участок заминировали. На избирательный участок №051046, на улице Тиверская, 49, прибыла полиция.

Всех, кто находился на участке, попросили покинуть помещение.

Напомним: Наблюдатели фиксируют первые нарушения на выборах 25 октября - среди них преждевременное начало голосования, нехватка ящиков и кабинок для голосования, члены комиссии без масок и перчаток, некоторые избирательные участки до сих пор не открылись.

Темы: виборыВинницкая областьполиция


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