На Виннитчине закрыли участок из-за сообщения о минировании

В поселке Тывров Винницкой области с участка вывели людей после сообщения по заминировании.

Источник: ОПОРА

Детали: По информации наблюдателя, в пгт Тывров Тывровского района поступило сообщение о том, что участок заминировали. На избирательный участок №051046, на улице Тиверская, 49, прибыла полиция.

Всех, кто находился на участке, попросили покинуть помещение.

Напомним: Наблюдатели фиксируют первые нарушения на выборах 25 октября - среди них преждевременное начало голосования, нехватка ящиков и кабинок для голосования, члены комиссии без масок и перчаток, некоторые избирательные участки до сих пор не открылись.