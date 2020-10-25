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Вибори: на Київщині керівництво вишу звинуватили у підкупі курсантів

Неділя, 25 жовтня 2020, 13:46
Вибори: на Київщині керівництво вишу звинуватили у підкупі курсантів
Університет ДФС

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підкупу виборців, що є курсантами університету ДФС України.

Джерело: Київська обласна прокуратура у Facebook

Деталі: За даними слідства, одна з осіб командного складу курсантів університету ДФС України, за попередньою змовою з посадовцями вказаного вишу, надала курсантам вказівку віддати свої виборчі голоси на користь певних кандидатів в депутати від однієї з політичних партій.

Дослівно: "Наразі фігуранту провадження повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України (підкуп виборців). Досудове слідство триває. Проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, встановлюється повне коло осіб, причетних до вчиненого злочину".

Довідково: Університет державної фіскальної служби України — вищий навчальний заклад у м. Ірпінь, базовий навчальний заклад ДФС України.

Нагадаємо: Спостерігачі фіксують перші порушення на місцевих виборах 25 жовтня – серед них передчасний початок голосування, нестача скриньок і кабінок для голосування, члени комісії без масок та рукавичок, деякі виборчі дільниці досі не відкрились.

Українська правда

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Теми: вибориКиївська область
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