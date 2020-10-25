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Выборы: на Киевщине руководство ВУЗа обвинили в подкупе курсантов

Воскресенье, 25 октября 2020, 13:46
Выборы: на Киевщине руководство ВУЗа обвинили в подкупе курсантов
Университет ГФС

Правоохранители открыли уголовное производство по факту подкупа избирателей, являющихся курсантами университета ГФС Украины.

Источник: Киевская областная прокуратура в Facebook

Детали: По данным следствия, одно из лиц командного состава курсантов университета ГФС Украины, по предварительному сговору с должностными лицами указанного ВУЗа, предоставило курсантам указание отдать свои избирательные голоса в пользу определенных кандидатов в депутаты от одной из политических партий.

Дословно: "Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК Украины (подкуп избирателей). Досудебное следствие продолжается. Проводятся неотложные следственные и розыскные действия, устанавливается полный круг лиц, причастных к совершенному преступлению".

Справка: Университет государственной фискальной службы Украины - высшее учебное заведение в г. Ирпень, базовое учебное заведение ГФС Украины.

Напомним: Наблюдатели фиксируют первые нарушения на местных  выборах 25 октября - среди них преждевременное начало голосования, нехватка ящиков и кабинок для голосования, члены комиссии без масок и перчаток.

Темы: виборыКиевская область
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