Выборы: на Киевщине руководство ВУЗа обвинили в подкупе курсантов

Правоохранители открыли уголовное производство по факту подкупа избирателей, являющихся курсантами университета ГФС Украины.

Источник: Киевская областная прокуратура в Facebook

Детали: По данным следствия, одно из лиц командного состава курсантов университета ГФС Украины, по предварительному сговору с должностными лицами указанного ВУЗа, предоставило курсантам указание отдать свои избирательные голоса в пользу определенных кандидатов в депутаты от одной из политических партий.

Дословно: "Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК Украины (подкуп избирателей). Досудебное следствие продолжается. Проводятся неотложные следственные и розыскные действия, устанавливается полный круг лиц, причастных к совершенному преступлению".

Справка: Университет государственной фискальной службы Украины - высшее учебное заведение в г. Ирпень, базовое учебное заведение ГФС Украины.

Напомним: Наблюдатели фиксируют первые нарушения на местных выборах 25 октября - среди них преждевременное начало голосования, нехватка ящиков и кабинок для голосования, члены комиссии без масок и перчаток.