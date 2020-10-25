"Це дуже просто" – Попов розказав, як планує виграти другий тур у Кличка
Кандидат у міські голови Києва від "Опозиційної платформи – За життя" Олександр Попов, який за результатами екзит-полу виходить у другий тур виборів разом з Віталієм Кличком, розраховує, що в другому турі на дільниці прийде більше його електорату.
Джерело: відповідь Попова на запитання УП у штабі партії
Пряма мова Попова: "Це дуже просто. Явка дуже низька, абсолютні показники, якщо ми порахуємо голоси, віддані за Віталія Кличка як кандидата на міського голову, в сумі це невелика кількість виборців.
Тобто, якщо на другий тур прийде значна кількість виборців, більше, ніж сьогодні, результат буде зовсім інший. Адже ми ж розуміємо, що в силу складних санітарно-епідемічної ситуації та проблем, які є, в тому числі, у нас в Києві, перш за все - наші прихильники не прийшли на вибори.
Вони просто побоялися, бо центральна влада в принципі нічого не створила, щоб забезпечити заходи безпеки. А вона повинна була це зробити".
Що цьому передувало:
- Згідно з екзит-полом соціологічної групи "Рейтинг" Віталій Кличко з великим відривом випередив своїх конкурентів на виборах мера столиці, але до перемоги в першому турі не дотягнув. Олександр Попов від "ОПЗЖ" набирає 8,6%.