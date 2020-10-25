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"Це дуже просто" – Попов розказав, як планує виграти другий тур у Кличка

Неділя, 25 жовтня 2020, 20:11
Це дуже просто – Попов розказав, як планує виграти другий тур у Кличка

Кандидат у міські голови Києва від "Опозиційної платформи – За життя" Олександр Попов, який за результатами екзит-полу виходить у другий тур виборів разом з Віталієм Кличком, розраховує, що в другому турі на дільниці прийде більше його електорату.

Джерело: відповідь Попова на запитання УП у штабі партії

Пряма мова Попова: "Це дуже просто. Явка дуже низька, абсолютні показники, якщо ми порахуємо голоси, віддані за Віталія Кличка як кандидата на міського голову, в сумі це невелика кількість виборців.

Тобто, якщо на другий тур прийде значна кількість виборців, більше, ніж сьогодні, результат буде зовсім інший. Адже ми ж розуміємо, що в силу складних санітарно-епідемічної ситуації та проблем, які є, в тому числі, у нас в Києві, перш за все - наші прихильники не прийшли на вибори.

Вони просто побоялися, бо центральна влада в принципі нічого не створила, щоб забезпечити заходи безпеки. А вона повинна була це зробити".

Що цьому передувало:

  • Згідно з екзит-полом соціологічної групи "Рейтинг" Віталій Кличко з великим відривом випередив своїх конкурентів на виборах мера столиці, але до перемоги в першому турі не дотягнув. Олександр Попов від "ОПЗЖ" набирає 8,6%.

"Українська правда" у Threads

Теми: місцева владаКиївОПЗЖ
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