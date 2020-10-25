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"Это очень просто" - Попов рассказал, как планирует выиграть второй тур у Кличко

Воскресенье, 25 октября 2020, 21:11

Кандидат в мэры Киева от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Александр Попов, который по результатам экзит-пола выходит во второй тур выборов вместе с Виталием Кличко, рассчитывает, что во втором туре на участки придет больше его электората.

Источник: ответ Попова на вопрос УП в штабе партии

Прямая речь Попова: "Это очень просто. Явка очень низкая, абсолютные показатели, если мы посчитаем голоса, отданные за Виталия Кличко как кандидата на городского голову, в сумме это небольшое количество избирателей.

То есть, если на второй тур придёт большее количество избирателей, больше, чем сегодня, результат будет совершенно другой. Ведь мы же понимаем, что в силу сложных санитарно-эпидемической ситуации и проблем, которые есть, в том числе, у нас в Киеве, прежде всего – наши сторонники не пришли на выборы.

Они просто побоялись, потому что центральная власть в принципе ничего не создала, чтобы обеспечить меры безопасности. А она должна была это сделать".

Что этому предшествовало:

  • Согласно экзит-полу социологической группы "Рейтинг" Виталий Кличко с большим отрывом опередил своих конкурентов на выборах мэра столицы, но к победе в первом туре не дотянул. Александр Попов от "ОПЗЖ" набирает 8,6%.

Темы: местная властьКиевОПЗЖ


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