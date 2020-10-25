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Кличко не має симптомів коронавірусу: "Тримаю кулаки, щоб другий тест був негативним"

Неділя, 25 жовтня 2020, 21:47

Мер Києва Віталій Кличко почувається добре, і сподівається, що наступний тест на COVID-19 буде негативним.

Джерело: Кличко під час онлайн-брифінгу 25 жовтня відеовключенням із самоізоляції

Пряма мова: "Я завтра буду здавати наступний тест, і тримаю кулаки за те, що тест буде негативним, що це (результат попереднгього тесту) була помилка. Я відчуваю себе абсолютно нормально, ніяких симптомів у мене немає: ні температури, ні кашлю".

Деталі: Кличко зазначив, що повен сил і чекає, щоб лікарі дозволили йому повернутись до роботи.

Що передувало: Міський голова Києва Віталій Кличко 24 жовтня отримав позитивний результат тесту на Covid-19.

Нагадаємо: Згідно з екзит-полом служби "Рейтинг", Віталій Кличко з великім відривом випередив своїх конкурентів на виборах мера столиці, але до перемоги в першому турі не дотягнув.

Валентина Романенко, УП


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