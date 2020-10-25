У Кличко нет симптомов коронавируса: "Держу кулаки, чтобы второй тест был отрицательным"
Мэр Киева Виталий Кличко чувствует себя хорошо, и надеется, что следующий тест на COVID-19 будет отрицательным.
Источник: Кличко во время онлайн-брифинга 25 октября видеовключением из самоизоляции
Прямая речь: "Я завтра буду сдавать следующий тест, и держу кулаки за то, что тест будет отрицательным, что это (результат попереднгього теста) была ошибка. Я чувствую себя абсолютно нормально, никаких симптомов у меня нет: ни температуры, ни кашля".
Детали: Кличко отметил, что полон сил и ждет, чтобы врачи разрешили ему вернуться к работе.
Что предшествовало: Мэр Киева Виталий Кличко 24 октября получил положительный результат теста на Covid-19.
Напомним: Согласно экзит-полу службы "Рейтинг" Виталий Кличко с большим отрывом опередил своих конкурентов на выборах мэра столицы, но до победы в первом туре не дотянул.