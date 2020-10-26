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Потягом із Луганщини за 500 грн їхали голосувати на Київщину: поліція викрила чергову "карусель"

Понеділок, 26 жовтня 2020, 00:33
Потягом із Луганщини за 500 грн їхали голосувати на Київщину: поліція викрила чергову карусель

Силовики затримали групу осіб, які звозили людей із Луганщини для участі у голосуванні за конкретного кандидата на Київщині.

Джерело: Відділ комунікації поліції Київської області 

Деталі: Організували схему підкупу жителі Луганської області. Наразі затримали чотирьох  осіб. Перебувають ініціатори підкупу в ізоляторі тимчасового тримання. Їм загрожує до семи років позбавлення волі. 

За даними поліції, один із фігурантів справи звернувся до свого товариша із пропозицією підзаробити. Для цього потрібно було знайти якнайбільше людей, які б погодились поїхати на Київщину і проголосувати. 

Після цього звернення чоловік взяв собі у помічники дружину та сина, які спільно і знайшли 28 осіб. Останні за 500 грн погодились "підтримати" кандидата. 

Організатори придбали квитки своїм "виборцям" на потяг до столиці та зустріли їх на мікроавтобусі. Повезли мешканців Луганщини у село Гатне Києво-Святошинського району. 

По дорозі їх зупинили силовики. Всіх учасників "каруселі" та водія автобуса доставили до відділу поліції.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років", – йдеться у повідомленні.

Що передувало: Правоохоронці викрили "сітку" підкупу виборців, організовану з метою фальсифікації результатів місцевих виборів на Київщині: везли із Миколаївщини 100 осіб для участі у голосуванні. 

Нагадаємо: 

  • 25 жовтня в Україні відбулись місцеві вибори. Явка, за даними ЦВК, склала близько 37%. 

Українська правда

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Теми: вибориполіціяфальсифікаціїКиївська область
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