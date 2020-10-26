Поездом из Луганщины за 500 грн ехали голосовать на Киевщину: полиция разоблачила еще одну "карусель"

Силовики задержали группу лиц, которые свозили людей с Луганщины для участия в голосовании за конкретного кандидата на Киевщине.

Источник: Отдел коммуникации полиции Киевской области

Детали: Организовали схему подкупа жители Луганской области. Сейчас задержали четырех человек. Находятся инициаторы подкупа в изоляторе временного содержания. Им грозит до семи лет лишения свободы.

По данным полиции, один из фигурантов дела обратился к своему товарищу с предложением подзаработать. Для этого нужно было найти как можно больше людей, которые бы согласились поехать в Киевскую область и проголосовать.

После этого обращения мужчина взял себе в помощники жену и сына, которые вместе и нашли 28 человек. Последние за 500 грн согласились "поддержать" кандидата.

Организаторы приобрели билеты своим "избирателям" на поезд в столицу и встретили их на микроавтобусе. Повезли жителей Луганщины в село Гатное Киево-Святошинского района.

По дороге их остановили силовики. Всех участников "карусели" и водителя автобуса доставили в отдел полиции.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: Правоохранители разоблачили "сетку" подкупа избирателей, организованную с целью фальсификации результатов местных выборов в Киевской области: везли из Николаева 100 человек для участия в голосовании.

Напомним: