Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

За минулу добу на коронавірус захворіли ще 400 тисяч осіб

Понеділок, 26 жовтня 2020, 05:14

24 жовтня коронавірус підтвердили у майже 405 тисяч осіб, загалом у світі вже 43,3 млн випадків захворювання.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: У порівнянні із трьома попередніми днями число нових хворих значно зменшилось, хоча і залишається доволі високим. 

Так, у США 24 жовтня виявили майже 61 тисячу інфікувань, у Франції – більше 52 тисяч, в Індії – 45 тисяч. 

В Італії та Великій Британії за цей період зареєстрували близько 20 тисяч хворих. 

Окрім того, за минулу добу від COVID-19 померли 4498 хворих. Україна за числом летальних випадків знаходиться на 13 місці серед інших держав, за добовим приростом хворих – на 16.

 

Наразі у світі на коронавірус хворіють 10,2 млн осіб, вилікувались – майже 32 мільйона, померли – 1 мільйон 158 тисяч інфікованих. 

Що передувало: За попередню добу у світі зареєстрували понад 452 тисячі випадків захворювання на коронавірус. Таким чином три дні добова захворюваність трималась на позначці у понад 450 тисяч. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та світі: динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"  

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кличко може виграти у першому турі – ЗМІ

таблицяЯвка на виборах склала близько 37% – ЦВК

У Львові в другий тур виходять кандидати з прізвищами на "С" – екзит-пол

Мером Харкова знову буде Кернес – екзит-пол

В Києві "Удар" перша, "ЄС" друга, 4 партії ділять четверту сходинку - екзит-пол "Рейтинга"

інфографікаВибори мера Києва: екзит-пол показав нищівну перемогу Кличка, але буде 2-й тур

Усі новини...
коронавірус
Прем'єр Болгарії заразився коронавірусом
У трьох членів дільничної комісії в Кропивницькому виявили коронавірус
На Черкащині в ніч перед виборами від COVID-19 помер кандидат від "ЄС"
Останні новини
06:21
На Буковині черговий антирекорд нових заражень
05:14
За минулу добу на коронавірус захворіли ще 400 тисяч осіб
04:23
Через два тижні після презентації на кордоні викрили першу контрабанду iPhone 12
03:41
Під час протестів у Білорусі затримали близько 300 осіб
02:53
Кличко може виграти у першому турі – ЗМІ
02:22
Вірменія та Азербайджан знову домовились про перемир’я в Карабаху
01:33
Потягом із Луганщини за 500 грн їхали голосувати на Київщину: поліція викрила чергову "карусель"
00:52
Львів’яни вирішили, що буде другий тур – Садовий про результати виборів
00:23
Філатов закликає центральну владу не тиснути на місцеве самоврядування
23:36
Чинний мер Черкас позмагається з представником "Голосу" – екзит-пол
Усі новини...