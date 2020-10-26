За минулу добу на коронавірус захворіли ще 400 тисяч осіб

24 жовтня коронавірус підтвердили у майже 405 тисяч осіб, загалом у світі вже 43,3 млн випадків захворювання.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: У порівнянні із трьома попередніми днями число нових хворих значно зменшилось, хоча і залишається доволі високим.

Так, у США 24 жовтня виявили майже 61 тисячу інфікувань, у Франції – більше 52 тисяч, в Індії – 45 тисяч.

В Італії та Великій Британії за цей період зареєстрували близько 20 тисяч хворих.

Окрім того, за минулу добу від COVID-19 померли 4498 хворих. Україна за числом летальних випадків знаходиться на 13 місці серед інших держав, за добовим приростом хворих – на 16.

Наразі у світі на коронавірус хворіють 10,2 млн осіб, вилікувались – майже 32 мільйона, померли – 1 мільйон 158 тисяч інфікованих.

Що передувало: За попередню добу у світі зареєстрували понад 452 тисячі випадків захворювання на коронавірус. Таким чином три дні добова захворюваність трималась на позначці у понад 450 тисяч.

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