За минулу добу на коронавірус захворіли ще 400 тисяч осіб
24 жовтня коронавірус підтвердили у майже 405 тисяч осіб, загалом у світі вже 43,3 млн випадків захворювання.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: У порівнянні із трьома попередніми днями число нових хворих значно зменшилось, хоча і залишається доволі високим.
Так, у США 24 жовтня виявили майже 61 тисячу інфікувань, у Франції – більше 52 тисяч, в Індії – 45 тисяч.
В Італії та Великій Британії за цей період зареєстрували близько 20 тисяч хворих.
Окрім того, за минулу добу від COVID-19 померли 4498 хворих. Україна за числом летальних випадків знаходиться на 13 місці серед інших держав, за добовим приростом хворих – на 16.
Наразі у світі на коронавірус хворіють 10,2 млн осіб, вилікувались – майже 32 мільйона, померли – 1 мільйон 158 тисяч інфікованих.
Що передувало: За попередню добу у світі зареєстрували понад 452 тисячі випадків захворювання на коронавірус. Таким чином три дні добова захворюваність трималась на позначці у понад 450 тисяч.
Знати більше: COVID-19 в Україні та світі: динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"
Нагадаємо:
- В Україні протягом суботи, 24 жовтня, виявили ще 6 088 випадків коронавірусу, 102 заражених померли.