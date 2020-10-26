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За минувшие сутки коронавирусом заболели еще 400 тысяч человек

Понедельник, 26 октября 2020, 04:14
За минувшие сутки коронавирусом заболели еще 400 тысяч человек

24 октября коронавирус подтвердили у почти 405 тысяч человек, всего в мире уже 43,3 млн случаев заболевания.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: По сравнению с тремя предыдущими днями число новых больных значительно уменьшилось, хотя и остается достаточно высоким.

Так, в США 24 октября обнаружили почти 61 тысячу заражений, во Франции – более 52 тысяч, в Индии – 45 тысяч.

В Италии и Великобритании за этот период зарегистрировали около 20 тысяч больных.

Кроме того, за минувшие сутки от COVID-19 умерли 4498 больных. Украина по числу летальных случаев находится на 13 месте среди других государств, по суточному приросту больных – на 16.

 

Сейчас в мире коронавирусом болеют 10,2 млн человек, вылечились – почти 32 миллионов, умерло – 1 миллион 158 тысяч инфицированных.

Что предшествовало: За минувшие сутки в мире зарегистрировано более 452 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Таким образом уже третий день суточная заболеваемость держится на отметке более чем 450 тысяч.

Знать больше: COVID-19 в Украине и мире: динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Напомним:

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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