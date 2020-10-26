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Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении третьего перемирия

Понедельник, 26 октября 2020, 07:15

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия, достигнутого при посредничестве США, которое должно было вступить в силу 26 октября.

Как пишет "Европейская правда", с такими заявления выступили официальные органы обеих стран утром 26 октября.

"Грубое нарушение гуманитарного перемирия Арменией. Город Тертер и прилегающие села оказались под артиллерийским обстрелом армянских вооруженных сил, начиная с 8:05 26 октября", - сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

В Армении сначала заявили, что обвинения Азербайджана появились еще до начала действия перемирия и что они не соответствуют действительности.

"После достижения соглашения в США о гуманитарном перемирие, которое должно было вступить в силу 26 октября в 8:00 утра, Минобороны Азербайджана поспешило обвинить Армению в нарушении режима прекращения огня еще до официального его начала. Затем они удалили пост", - написала прессекретар министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Она также привела сообщение Минобороны непризнанного Арцаха о том, что они "строго придерживаются" достигнутых договоренностей и заявления Азербайджана могут свидетельствовать о подготовке к новым провокациям.

Вскоре после этого пресс-секретарь написала, что военные Азербайджана в 8-45 начали артобстрел позиций армии Нагорного Карабаха в северо-восточном направлении.

Как ранее сообщала "Украинская правда", накануне Армения и Азербайджан в очередной раз договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое должно было начаться 8:00 утра с 26 октября.

Соответствующих договоренностей достигли МИД сторон при посредничестве заместителя госсекретаря США Стивена Биґуна. Согласно им, стороны должны вернуться к договоренностям о режиме тишины от 10 октября.

"Гуманитарное прекращении огня начнет действовать в 8 утра по местному времени (12 ночи по стандартному восточному времени) 26 октября 2020 года. Соединенные Штаты способствовали интенсивным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы с целью подтолкнуть Армению и Азербайджан ближе к мирному решению нагорно-карабахского конфликта", - отметил госсекретарь США Майк Помпео.

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Темы: АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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