Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении третьего перемирия

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия, достигнутого при посредничестве США, которое должно было вступить в силу 26 октября.

Как пишет "Европейская правда", с такими заявления выступили официальные органы обеих стран утром 26 октября.

"Грубое нарушение гуманитарного перемирия Арменией. Город Тертер и прилегающие села оказались под артиллерийским обстрелом армянских вооруженных сил, начиная с 8:05 26 октября", - сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Gross violation of the humanitarian ceasefire agreement by #Armenia . Tartar city and nearby villages are under artillery attack by Armenian armed forces starting from 8.05 am October 26, 2020. #StopArmenianAggression #StopArmenianOccupation #KarabakhIsAzerbaijan

В Армении сначала заявили, что обвинения Азербайджана появились еще до начала действия перемирия и что они не соответствуют действительности.

"После достижения соглашения в США о гуманитарном перемирие, которое должно было вступить в силу 26 октября в 8:00 утра, Минобороны Азербайджана поспешило обвинить Армению в нарушении режима прекращения огня еще до официального его начала. Затем они удалили пост", - написала прессекретар министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Она также привела сообщение Минобороны непризнанного Арцаха о том, что они "строго придерживаются" достигнутых договоренностей и заявления Азербайджана могут свидетельствовать о подготовке к новым провокациям.

Artsakh’s Ministry of Defense states that the DA subdivisions are strictly following the achieved agreements and the accusations of the enemy have nothing to do with the reality but were made in the context of preparing a ground for its further provocations,