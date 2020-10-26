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Вірменія та Азербайджан знову домовились про перемир’я в Карабаху

Понеділок, 26 жовтня 2020, 02:22

Вірменія та Азербайджан вчергове домовились про припинення вогню в Нагірному Карабаху, яке має почати діяти із понеділка 26 жовтня. 

Джерело: заява урядів США, Вірменії та Азербайджану, передає "Радіо Свобода", держсекретар США Майк Помпео у twitter

Деталі: Відповідних домовленостей досягли МЗС сторін за посередництва заступника держсекретаря США Стівена Біґуна. Зазначається, що Вірменія та Азербайджан повертаються до угоди від 10 жовтня, якою проголошувався режим тиші. 

"Гуманітарне припинення вогню почне діяти о 8 ранку за локальним часом (12 ночі за стандартним східним часом) 26 жовтня 2020 року. Сполучені Штати сприяли інтенсивним переговорам між міністрами закордонних справ та співголовами Мінської групи з метою підштовхнути Вірменію та Азербайджан ближче до мирного вирішення Нагорно-Карабахського конфлікту", –  зазначили у Держдепі. 

За словами Помпео, сторони зобов’язались дотримуватись режиму припинення вогню з півночі 26 жовтня.  

Що передувало: Міноборони Азербайджану заявляло, що в ніч на 24 жовтня збройним силам Вірменії в Нагірному Карабасі було завдано серйозної шкоди. Єреван в свою чергу повідомляв про обстріл Степанакерта. 25 жовтня підрозділи азербайджанської армії на головних напрямках фронту розширили взяті під контроль території в Нагірному Карабасі. 

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Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: Нагірний КарабахВірменіяАзербайджан


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