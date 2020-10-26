Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вірменія та Азербайджан знову домовились про перемир’я в Карабаху

Понеділок, 26 жовтня 2020, 01:22
Вірменія та Азербайджан знову домовились про перемир’я в Карабаху

Вірменія та Азербайджан вчергове домовились про припинення вогню в Нагірному Карабаху, яке має почати діяти із понеділка 26 жовтня. 

Джерело: заява урядів США, Вірменії та Азербайджану, передає "Радіо Свобода", держсекретар США Майк Помпео у twitter

Деталі: Відповідних домовленостей досягли МЗС сторін за посередництва заступника держсекретаря США Стівена Біґуна. Зазначається, що Вірменія та Азербайджан повертаються до угоди від 10 жовтня, якою проголошувався режим тиші. 

"Гуманітарне припинення вогню почне діяти о 8 ранку за локальним часом (12 ночі за стандартним східним часом) 26 жовтня 2020 року. Сполучені Штати сприяли інтенсивним переговорам між міністрами закордонних справ та співголовами Мінської групи з метою підштовхнути Вірменію та Азербайджан ближче до мирного вирішення Нагорно-Карабахського конфлікту", –  зазначили у Держдепі. 

За словами Помпео, сторони зобов’язались дотримуватись режиму припинення вогню з півночі 26 жовтня.  

Що передувало: Міноборони Азербайджану заявляло, що в ніч на 24 жовтня збройним силам Вірменії в Нагірному Карабасі було завдано серйозної шкоди. Єреван в свою чергу повідомляв про обстріл Степанакерта. 25 жовтня підрозділи азербайджанської армії на головних напрямках фронту розширили взяті під контроль території в Нагірному Карабасі. 

Читайте також: Жага до перегляду кордонів. Що важливо для України у карабаському конфлікті

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: Нагірний КарабахВірменіяАзербайджан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Нагірний Карабах
Прем'єр Вірменії допустив визнання суверенітету Азербайджану над Нагірним Карабахом
Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного у стрілянині з жертвами в Карабаху
Пашинян готовий продовжити мандат "миротворців" РФ у Карабаху на 15-20 років
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: