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Росія не може залишити без уваги страйки в Білорусі – Пєсков

Понеділок, 26 жовтня 2020, 11:44
Росія не може залишити без уваги страйки в Білорусі – Пєсков
ТАСС

У Кремлі заявляють, що Росія не може залишати без уваги страйки на білоруських підприємствах, бо через взаємозв'язок економік двох країн для РФ є важливим питання їх ритмічного і надійного функціонування.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Безумовно, це те, що, напевно, не можна, важко залишати без уваги. Звичайно, ми спостерігаємо за цим".

Деталі: Відзначається, що Пєсков погодився зі словами журналіста про те, що "взаємопов'язаність і взаємозалежність економік двох країн перебувають на найвищому рівні".

Тому для Кремля "надзвичайно важливо, наскільки ритмічно і надійно функціонують підприємства Білорусі".

Що передувало: У Білорусі 26 жовтня почалися страйки на заводах, протестують студенти - вночі закінчився строк ультиматуму, який опозиціонер Світлана Тихановська висунула самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку.

Також деякі компанії вирішили влаштувати вихідні дні, а окремі - пішли на безстрокові канікули.

Чому це важливо: В Білорусі майже три місяці тривають багатотисячні протести проти сфальсифікованих виборів президента і свавілля силовиків. В столиці та інших містах проходять "жіночі марші", студентські акції, до протесту також приєдналися пенсіонери та люди з інвалідністю. Вони наголошують, що їхній протест мирний.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьРосія
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