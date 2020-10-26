РФ не может оставить без внимания забастовки в Беларуси – Песков

В Кремле заявляют, что Россия не может оставлять без внимания забастовки на белорусских предприятиях, так как из-за взаимосвязанности экономик двух стран для РФ важен вопрос их ритмичного и надежного функционирования.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Безусловно, это то, что, наверное, нельзя, трудно оставлять без внимания. Конечно, мы наблюдаем за этим".

Детали: Отмечается, что Песков согласился со словами журналиста о том, что "взаимосвязанность и взаимозависимость экономик двух стран находятся на высочайшем уровне".

Поэтому для Кремля "чрезвычайно важно, насколько ритмично и надежно функционируют предприятия Беларуси".

Что предшествовало: В Беларуси 26 октября начались забастовки на заводах, протестуют студенты - ночью истек срок ультиматума, который оппозиционер Светлана Тихановская выдвинула самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко.

Также некоторые компании решили устроить выходные дни, а некоторые - ушли на бессрочные каникулы.

Почему это важно: В Беларуси почти три месяца продолжаются многотысячные протесты против сфальсифицированных выборов президента и произвола силовиков. В столице и других городах проходят "женские марши", студенческие акции, к протесту также присоединились пенсионеры и люди с инвалидностью. Они подчеркивают, что их протест мирный.