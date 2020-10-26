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На Полтавщині створили "фейкову" виборчу дільницю: тепер буде покарання

Понеділок, 26 жовтня 2020, 15:22

За фактом створення у селі Соснівка Полтавської області "фейкової" виборчої дільниці відкрите кримінальне провадження і будуть висунуті підозри.

Джерело: брифінг заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка

Пряма мова Геращенка: "Щодо дуже цікавої історії, яка раніше не була на території України.

В селищі Соснівка Конотопського району Сумської області, в результаті політичної боротьби між двома групами осіб, одна група осіб вирішила присвоїти собі право проводити місцеві вибори і створила так звану фейкову, самозванну виборчу комісію, на якій пропонувала голосувати громадянам на виборах до ОТГ.

По цьому факту порушена кримінальна справа. Найближчим часом буде висунута підозра особам, які порушивши Кримінальний кодекс, самовільно присвоїли собі право проводити вибори".

Що цьому передувало:

  • У неділю 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори.
  • Ввечері поліція повідомила, що викрила "сітку" підкупу виборців, організовану з метою фальсифікації результатів місцевих виборів на Київщині.
  • За даними громадської мережі "ОПОРА" вибори пройшли на високому рівні, проте проблеми були.

Українська правда
Теми: Полтавамісцева владавибори


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