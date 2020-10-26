На Полтавщині створили "фейкову" виборчу дільницю: тепер буде покарання

За фактом створення у селі Соснівка Сумської області "фейкової" виборчої дільниці відкрите кримінальне провадження і будуть висунуті підозри.

Джерело: брифінг заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка і брифінг громадянської мережі "ОПОРА"

Пряма мова Геращенка: "Щодо дуже цікавої історії, яка раніше не була на території України.

В селищі Соснівка Конотопського району Сумської області, в результаті політичної боротьби між двома групами осіб, одна група осіб вирішила присвоїти собі право проводити місцеві вибори і створила так звану фейкову, самозванну виборчу комісію, на якій пропонувала голосувати громадянам на виборах до ОТГ.

По цьому факту порушена кримінальна справа. Найближчим часом буде висунута підозра особам, які порушивши Кримінальний кодекс, самовільно присвоїли собі право проводити вибори".

Пряма мова координаторки "ОПОРИ" Ольги Айвазовської: "На Сумщині і Миколаївщині є самопроголошені територіальні комісії, які організовували свої виборчі процеси. Миколаївська область - це Чаусове, Сумська область - це Соснівка. Це маленькі населені пункти зі статусом села по суті, в яких частина громади вирішила, що вони не хочуть входити в нову об'єднану територіальну громаду.

У зв'язку з цим вони організували собі паралельний процес місцевих виборів: вони надрукували бюлетені, відкрили виборчу дільницю, туди ходили голосувати виборці. В Соснівці цей процес був зупинений силами Національної поліції, а в Чаусовому - це конфлікт, який триває роками".

Що цьому передувало: