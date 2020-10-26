На Полтавщине создали "фейковый" избирательный участок: теперь будет наказание
По факту создания в селе Сосновка Полтавской области "фейкового" избирательного участка открыто уголовное производство и будут выдвинуты подозрения.
Источник: брифинг заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко
Пряма речь Геращенко: "Относительно очень интересной истории, которая ранее не была на территории Украины.
В поселке Сосновка Конотопского района Сумской области, в результате политической борьбы между двумя группами лиц, одна группа лиц решила присвоить себе право проводить местные выборы и создала так называемую фейковую, самозванную избирательную комиссию, на которой предлагала голосовать гражданам на выборах в ОТГ.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет выдвинута подозрение лицам, нарушив Уголовный кодекс, самовольно присвоили себе право проводить выборы".
Что этому предшествовало: