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На Полтавщине создали "фейковый" избирательный участок: теперь будет наказание

Понедельник, 26 октября 2020, 15:22

По факту создания в селе Сосновка Полтавской области "фейкового" избирательного участка открыто уголовное производство и будут выдвинуты подозрения.

Источник: брифинг заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко

Пряма речь Геращенко: "Относительно очень интересной истории, которая ранее не была на территории Украины.

В поселке Сосновка Конотопского района Сумской области, в результате политической борьбы между двумя группами лиц, одна группа лиц решила присвоить себе право проводить местные выборы и создала так называемую фейковую, самозванную избирательную комиссию, на которой предлагала голосовать гражданам на выборах в ОТГ.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет выдвинута подозрение лицам, нарушив Уголовный кодекс, самовольно присвоили себе право проводить выборы".

Что этому предшествовало:

  • В воскресенье 25 октября в Украине прошли местные выборы.
  • Вечером полиция сообщила, что разоблачила "сетку" подкупа избирателей, организованную с целью фальсификации результатов местных выборов на Киевщине.
  • По данным общественной сети "ОПОРА" выборы прошли на высоком уровне, однако проблемы были.

Украинская правда
Темы: Полтаваместная властьвиборы


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