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На Полтавщине создали "фейковый" избирательный участок: теперь будет наказание

Понедельник, 26 октября 2020, 14:22
На Полтавщине создали фейковый избирательный участок: теперь будет наказание

По факту создания в селе Сосновка Сумской области "фейкового" избирательного участка открыто уголовное производство и будут выдвинуты подозрения.

Источник: брифинг заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и брифинг гражданской сети "ОПОРА"

Пряма речь Геращенко: "Относительно очень интересной истории, которая ранее не была на территории Украины.

В поселке Сосновка Конотопского района Сумской области, в результате политической борьбы между двумя группами лиц, одна группа лиц решила присвоить себе право проводить местные выборы и создала так называемую фейковую, самозванную избирательную комиссию, на которой предлагала голосовать гражданам на выборах в ОТГ.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет выдвинута подозрение лицам, нарушив Уголовный кодекс, самовольно присвоили себе право проводить выборы".

Прямая речь координатора "ОПОРЫ" Ольги Айвазовской: "В Сумской и Николаевской областях есть самопровозглашенные территориальные комиссии, которые организовали свои избирательные процессы. Николаевская область - это Чаусово, Сумская область - это Сосновка. Это маленькие населенные пункты со статусом села по сути, в которых часть общины решила, что они не хотят входить в новую объединенную территориальную общину.

В связи с этим они организовали себе параллельный процесс местных выборов: они напечатали бюллетени, открыли избирательный участок, туда ходили голосовать избиратели. В Сосновке этот процесс был остановлен силами Национальной полиции, а в Чаусово - это конфликт, который длится годами".

Что этому предшествовало:

  • В воскресенье 25 октября в Украине прошли местные выборы.
  • Вечером полиция сообщила, что разоблачила "сетку" подкупа избирателей, организованную с целью фальсификации результатов местных выборов на Киевщине.
  • По данным общественной сети "ОПОРА" выборы прошли на высоком уровне, однако проблемы были.

Украинская правда

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Темы: виборыместная властьСумская область
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