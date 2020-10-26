Порошенко порадів за Кличка і сказав, що "ЄС" перемогла на виборах в Київраду

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що втішений результатом Києва Віталія Кличка на виборах мера Києва.

Джерело: Брифінг Порошенка

Пряма мова Порошенка: "Ми дуже втішені, що міський голова Києва Віталій Кличко, якого ми підтримали на початку виборчої кампанії. Не тільки підтримали самі, але і не висували свого кандидата, за останніми підрахунками може перемогти в першому турі і другого туру вже буде не потрібно".

Деталі: Під час брифінгу Порошенко розповів, що "ЄС" набрала найбільшу кількість голосів на виборах до міськради Києва з результатами обробки 95,76% протоколів. За його словами за "ЄС" проголосували 20,35% виборців.

Що цьому передувало: