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Порошенко порадів за Кличка і сказав, що "ЄС" перемогла на виборах в Київраду

Понеділок, 26 жовтня 2020, 16:14

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що втішений результатом Києва Віталія Кличка на виборах мера Києва.

Джерело: Брифінг Порошенка

Пряма мова Порошенка: "Ми дуже втішені, що міський голова Києва Віталій Кличко, якого ми підтримали на початку виборчої кампанії. Не тільки підтримали самі, але і не висували свого кандидата, за останніми підрахунками може перемогти в першому турі і другого туру вже буде не потрібно".

Деталі: Під час брифінгу Порошенко розповів, що "ЄС" набрала найбільшу кількість голосів на виборах до міськради Києва з результатами обробки 95,76% протоколів. За його словами за "ЄС" проголосували 20,35% виборців.

Що цьому передувало:

  • Перед виборами на своєму з'їзді партія "Європейська солідарність" колишнього президента Петра Порошенка вирішила підтримати на виборах мера Києва нинішнього міського голову Віталія Кличка.
  • Кличко прокоментував рішення партії "Європейська солідарність" підтримати його на майбутніх виборах мера словами: "УДАР" іде на вибори самостійно. Ми не торгуємось".

Українська правда
Теми: Київмісцева владавибори


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