Порошенко порадів за Кличка і сказав, що "ЄС" перемогла на виборах в Київраду
Понеділок, 26 жовтня 2020, 16:14
Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що втішений результатом Києва Віталія Кличка на виборах мера Києва.
Джерело: Брифінг Порошенка
Пряма мова Порошенка: "Ми дуже втішені, що міський голова Києва Віталій Кличко, якого ми підтримали на початку виборчої кампанії. Не тільки підтримали самі, але і не висували свого кандидата, за останніми підрахунками може перемогти в першому турі і другого туру вже буде не потрібно".
Деталі: Під час брифінгу Порошенко розповів, що "ЄС" набрала найбільшу кількість голосів на виборах до міськради Києва з результатами обробки 95,76% протоколів. За його словами за "ЄС" проголосували 20,35% виборців.
Що цьому передувало:
- Перед виборами на своєму з'їзді партія "Європейська солідарність" колишнього президента Петра Порошенка вирішила підтримати на виборах мера Києва нинішнього міського голову Віталія Кличка.
- Кличко прокоментував рішення партії "Європейська солідарність" підтримати його на майбутніх виборах мера словами: "УДАР" іде на вибори самостійно. Ми не торгуємось".
Українська правда