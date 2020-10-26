Порошенко порадовался за Кличко и сказал, что "ЕС" победила на выборах в Киевсовет

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что доволен результатом Киева Виталия Кличко на выборах мэра Киева.

Источник: Брифинг Порошенко

Прямая речь Порошенко: "Мы очень рады, что мэр Киева Виталий Кличко, которого мы поддержали в начале избирательной кампании, не только поддержали сами, но и не выдвигали своего кандидата, по последним подсчетам может победить в первом туре и второго тура уже будет не нужно".

Детали: Во время брифинга Порошенко рассказал, что "ЕС" набрала наибольшее количество голосов на выборах в горсовет Киева результатам обработки 95,76% протоколов. По его словам за "ЕС" проголосовали 20,35% избирателей.

Что этому предшествовало: