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Порошенко порадовался за Кличко и сказал, что "ЕС" победила на выборах в Киевсовет

Понедельник, 26 октября 2020, 15:14
Порошенко порадовался за Кличко и сказал, что ЕС победила на выборах в Киевсовет

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что доволен результатом Киева Виталия Кличко на выборах мэра Киева.

Источник: Брифинг Порошенко

Прямая речь Порошенко: "Мы очень рады, что мэр Киева Виталий Кличко, которого мы поддержали в начале избирательной кампании, не только поддержали сами, но и не выдвигали своего кандидата, по последним подсчетам может победить в первом туре и второго тура уже будет не нужно".

Детали: Во время брифинга Порошенко рассказал, что "ЕС" набрала наибольшее количество голосов на выборах в горсовет Киева результатам обработки 95,76% протоколов. По его словам за "ЕС" проголосовали 20,35% избирателей.

Что этому предшествовало:

  • Перед выборами на своем съезде партия "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко решил поддержать на выборах мэра Киева нынешнего мэра Виталия Кличко.
  • Кличко прокомментировал решение партии "Европейская солидарность" поддержать его на предстоящих выборах мэра словами: "УДАР" идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся".

Украинская правда

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Темы: Киевместная властьвиборы
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