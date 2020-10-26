На окрузі Ляшка-Гунька зберігається інтрига, порахували вже половину голосів

Після опрацювання 51,25% бюлетенів на 208-му окрузі на довиборах до Верховної Ради з мінімальним відривом перемагає Анатолій Гунько від "Слуги народу", Олег Ляшко відстає на 166 голосів.

Джерело: інформація на сайті ЦВК

Деталі: За Гунька проголосували 32,72% виборців, за Ляшка – 32,05%.

На третьому місці самовисуваниця Людмила Давиденко з 27,91% голосами.

Давиденко – дружина нардепа Валерія Давиденка, якого знайшли мертвим із вогнепальним пораненням у голову в офісі в Києві в травні 2020 року.

Що цьому передувало: