На окрузі Ляшка-Гунька зберігається інтрига, порахували вже половину голосів
Понеділок, 26 жовтня 2020, 16:31
Після опрацювання 51,25% бюлетенів на 208-му окрузі на довиборах в раду з мінімальним відривом перемагає Анатолій Гунько від "Слуги народу", Олег Ляшко відстає на 166 голоси.
Джерело: інформація на сайті ЦВК
Деталі: За Гунька проголосували 32,72% виборців, за Ляшка – 32,05%.
На третьому місці самовисуваниця Людмила Давиденко з 27,91% голосами.
Давиденко – дружина нардепа Валерія Давиденка, якого знайшли мертвим із вогнепальним пораненням у голову в офісі в Києві в травні 2020 року.
Що цьому передувало:
- Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко одразу після завершення голосування 25 жовтня заявив про свою перемогу на виборах народного депутата на 208 окрузі.
Українська правда