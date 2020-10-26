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На окрузі Ляшка-Гунька зберігається інтрига, порахували вже половину голосів

Понеділок, 26 жовтня 2020, 16:31

Після опрацювання 51,25% бюлетенів на 208-му окрузі на довиборах в раду з мінімальним відривом перемагає Анатолій Гунько від "Слуги народу", Олег Ляшко відстає на 166 голоси.

Джерело: інформація на сайті ЦВК

Деталі: За Гунька проголосували 32,72% виборців, за Ляшка – 32,05%.

На третьому місці самовисуваниця Людмила Давиденко з 27,91% голосами.

Давиденко – дружина нардепа Валерія Давиденка, якого знайшли мертвим із вогнепальним пораненням у голову в офісі в Києві в травні 2020 року.

 

Що цьому передувало:

  • Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко одразу після завершення голосування 25 жовтня заявив про свою перемогу на виборах народного депутата на 208 окрузі.

Українська правда
Теми: ЛяшкоВерховна Рада


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