Ляшко уже привітав себе з перемогою на виборах

Лідер радикальної партії Олег Ляшко уже привітав себе із перемогою на виборах народного депутата на 208 окрузі, що на Чернігівщині.

Джерело: Facebook-сторінка радикала

Пряма мова: "Дякую всім і кожному за перемогу на 208 окрузі. Це наша спільна перемога! Я повернувся".

Деталі: Разом із Ляшком борються за крісло народного депутата ще 17 кандидатів.

Що передувало: 3-го жовтня поліція повідомила, що на 208 окрузі в Чернігівській області в місті Бахмач викрили "виборчу сітку" для купівлі голосів на користь одного з кандидатів.

Передісторія: