Ляшко уже привітав себе з перемогою на виборах
Неділя, 25 жовтня 2020, 20:21
Лідер радикальної партії Олег Ляшко уже привітав себе із перемогою на виборах народного депутата на 208 окрузі, що на Чернігівщині.
Джерело: Facebook-сторінка радикала
Пряма мова: "Дякую всім і кожному за перемогу на 208 окрузі. Це наша спільна перемога! Я повернувся".
Що передувало: 3-го жовтня поліція повідомила, що на 208 окрузі в Чернігівській області в місті Бахмач викрили "виборчу сітку" для купівлі голосів на користь одного з кандидатів.
Передісторія:
- Парламентські вибори в 208-му окрузі відбулися паралельно із місцевими 25-го жовтня.
- У Києві ввечері 23 травня знайшли зі смертельним вогнепальним пораненням у голову народного безпартійного депутата Валерія Давиденка, який входив у парламенті до групи "Довіра" і був обраний по 208-му округу.
Українська правда