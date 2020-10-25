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Ляшко уже привітав себе з перемогою на виборах

Неділя, 25 жовтня 2020, 20:21

Лідер радикальної партії Олег Ляшко уже привітав себе із перемогою на виборах народного депутата на 208 окрузі, що на Чернігівщині.

Джерело: Facebook-сторінка радикала

Пряма мова: "Дякую всім і кожному за перемогу на 208 окрузі. Це наша спільна перемога! Я повернувся".

Що передувало: 3-го жовтня поліція повідомила, що на 208 окрузі в Чернігівській області в місті Бахмач викрили "виборчу сітку" для купівлі голосів на користь одного з кандидатів.

Передісторія:

  • Парламентські вибори в 208-му окрузі відбулися паралельно із місцевими 25-го жовтня.
  • У Києві ввечері 23 травня знайшли зі смертельним вогнепальним пораненням у голову народного безпартійного депутата Валерія Давиденка, який входив у парламенті до групи "Довіра" і був обраний по 208-му округу.

Українська правда
Теми: ЛяшкоВерховна Радарадикаливибори


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