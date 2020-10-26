В "округе Ляшко-Гунько" сохраняется интрига, посчитали уже половину голосов
Понедельник, 26 октября 2020, 16:31
После обработки 51,25% бюллетеней на 208-м округе на довыборах в Верховную Раду с минимальным отрывом побеждает Анатолий Гунько от "Слуги народа", Олег Ляшко отстает на 166 голосов.
Источник: информация на сайте ЦИК
Детали: За Гунько проголосовали 32,72% избирателей, за Ляшко - 32,05%.
На третьем месте самовисуваниця Людмила Давыденко с 27,91% голосов.
Давыденко - жена нардепа Валерия Давиденко, которого нашли мертвым с огнестрельным ранением в голову в офисе в Киеве в мае 2020 года.
Что этому предшествовало:
- Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сразу после завершения голосования 25 октября заявил о своей победе на выборах народного депутата в 208 округе.
Украинская правда