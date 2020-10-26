В "округе Ляшко-Гунько" сохраняется интрига, посчитали уже половину голосов

После обработки 51,25% бюллетеней на 208-м округе на довыборах в Верховную Раду с минимальным отрывом побеждает Анатолий Гунько от "Слуги народа", Олег Ляшко отстает на 166 голосов.

Источник: информация на сайте ЦИК

Детали: За Гунько проголосовали 32,72% избирателей, за Ляшко - 32,05%.

На третьем месте самовисуваниця Людмила Давыденко с 27,91% голосов.

Давыденко - жена нардепа Валерия Давиденко, которого нашли мертвым с огнестрельным ранением в голову в офисе в Киеве в мае 2020 года.

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Что этому предшествовало: