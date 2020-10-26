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В "округе Ляшко-Гунько" сохраняется интрига, посчитали уже половину голосов

Понедельник, 26 октября 2020, 16:31

После обработки 51,25% бюллетеней на 208-м округе на довыборах в Верховную Раду с минимальным отрывом побеждает Анатолий Гунько от "Слуги народа", Олег Ляшко отстает на 166 голосов.

Источник: информация на сайте ЦИК

Детали: За Гунько проголосовали 32,72% избирателей, за Ляшко - 32,05%.

На третьем месте самовисуваниця Людмила Давыденко с 27,91% голосов.

Давыденко - жена нардепа Валерия Давиденко, которого нашли мертвым с огнестрельным ранением в голову в офисе в Киеве в мае 2020 года.

 
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Что этому предшествовало:

  • Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сразу после завершения голосования 25 октября заявил о своей победе на выборах народного депутата в 208 округе.

Украинская правда
Темы: ЛяшкоВерховная Рада


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