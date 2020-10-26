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ОАСК повернув Черновецькому позов про визнання російської мови державною

Понеділок, 26 жовтня 2020, 16:05
ОАСК повернув Черновецькому позов про визнання російської мови державною

Окружний адміністративний суд міста ухвалив повернути ексмеру Києва Леоніду Черновецькому позовну заяву щодо статусу російської мови.

Джерело: ОАСК

Деталі: Суд встановив, що при складенні позовної заяви позивач не дотримався вимог Кодексу адміністративного судочинства України, положень Конституції України щодо статусу державної мови та сфер її застосування.

Суд залишив позовну заяву без руху та надав строк для усунення недоліків: зокрема Черновецький мав викласти позов державною (українською) мовою.

Однак, документів на усунення недоліків позову, в тому числі клопотань про продовження строку для їх усунення чи доказів неможливості надання витребуваних документів, до суду не надходило. тож позовну заяву повернули позивачу тобто Черновецькому.

Що передувало: Черновецький подав до суду на початку вересня. Він просив суд зобов’язати Кабінет міністрів внести до Верховної Ради проєкт закону про надання російській мові статусу державної.

Українська правда

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Теми: мовасудЧерновецький
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