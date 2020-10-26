ОАСК вернул Черновецкому иск о признании русского языка государственным

Окружной административный суд города постановил вернуть экс-мэру Киева Леониду Черновецкому исковое заявление о статусе русского языка.

Источник: ОАСК

Детали: Суд установил, что при составлении искового заявления истец не выполнил требования Кодекса административного судопроизводства Украины, положений Конституции Украины относительно статуса государственного языка и сфер его применения.

Суд оставил исковое заявление без движения и предоставил срок для устранения недостатков: в частности Черновецкий должен был изложить иск на государственном (украинском) языке.

Однако, документов на устранение недостатков иска, в том числе ходатайств о продлении срока для их устранения или доказательств невозможности предоставления затребованных документов, в суд не поступало. Поэтому исковое заявление вернули истцу, то есть Черновецкому.

Что предшествовало: Черновецкий подал в суд в начале сентября. Он просил суд обязать Кабинет министров внести в Верховную Раду проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного.