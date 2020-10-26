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Тихановська про страйк: Я вірю, що це лише початок

Понеділок, 26 жовтня 2020, 22:51
Тихановська про страйк: Я вірю, що це лише початок

Білоруський опозиціонер Світлана Тихановська звернулася до людей, які підтримали страйк в країні, та заявила, що влада Олександра Лукашенка відповість репресіями.

Джерело: Тихановська в Telegram

Пряма мова Тихановської: "Ця сила солідарності злякала режим. Він знову використовує репресії, тому що більше ні на що не здатний. На вас вже намагаються тиснути і звільняти. Вони думають, що так повернуть вас до роботи, і знову зможуть жити за ваш рахунок.

Але сьогодні у нас все вийшло, тому що кожен з вас проявив героїзм заради друга, колеги і земляка. Цехи заводів не запрацювали, щоб могла заробити ланцюгова реакція солідарності. Її вже не підірвати, не затримати і не вбити. Сьогодні був важливий день - і я вірю, що це був лише початок".

Що було раніше: У Білорусі почалися страйки на заводах, протестують студенти - вночі закінчився строк ультиматуму, який опозиціонер Світлана Тихановська висунула самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку.

Начальник відділу слідчого управління КДБ Костянтин Бичек заявив, що "екстремістські дії" протестуючих можна кваліфікувати як акт тероризму.

Українська правда
Теми: БілорусьТихановськамітинги
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