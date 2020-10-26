Тихановська про страйк: Я вірю, що це лише початок

Білоруський опозиціонер Світлана Тихановська звернулася до людей, які підтримали страйк в країні, та заявила, що влада Олександра Лукашенка відповість репресіями.

Джерело: Тихановська в Telegram

Пряма мова Тихановської: "Ця сила солідарності злякала режим. Він знову використовує репресії, тому що більше ні на що не здатний. На вас вже намагаються тиснути і звільняти. Вони думають, що так повернуть вас до роботи, і знову зможуть жити за ваш рахунок.

Але сьогодні у нас все вийшло, тому що кожен з вас проявив героїзм заради друга, колеги і земляка. Цехи заводів не запрацювали, щоб могла заробити ланцюгова реакція солідарності. Її вже не підірвати, не затримати і не вбити. Сьогодні був важливий день - і я вірю, що це був лише початок".

Що було раніше: У Білорусі почалися страйки на заводах, протестують студенти - вночі закінчився строк ультиматуму, який опозиціонер Світлана Тихановська висунула самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку.

Начальник відділу слідчого управління КДБ Костянтин Бичек заявив, що "екстремістські дії" протестуючих можна кваліфікувати як акт тероризму.