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Тихановская о забастовке: Я верю, что это только начало

Понедельник, 26 октября 2020, 22:51
Тихановская о забастовке: Я верю, что это только начало

Беларусский оппозиционер Светлана Тихановская обратилась к людям, которые поддержали забастовку в стране, и заявила, что власть Александра Лукашенко ответит репрессиями.

Источник: Тихановская в Telegram

Прямая речь Тихановской: "Эта сила солидарности испугала режим. Он снова использует репрессии, потому что больше ни на что не способен. На вас уже пытаются давить и увольнять. Они думают, что так вернут вас к работе, и снова смогут жить за ваш счёт.

Но сегодня у нас всё получилось, потому что каждый из вас проявил героизм ради друга, коллеги и земляка. Цехи заводов не заработали, чтобы могла заработать цепная реакция солидарности. Ее уже не подорвать, не задержать и не убить. Сегодня был важный день - и я верю, что это было только начало".

Что было раньше: В Беларуси начались забастовки на заводах, протестуют студенты – ночью истек строк ультиматума, который оппозиционер Светлана Тихановская выдвинула самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко.

Начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек заявил, что "экстремистские действия" протестующих можно квалифицировать как акт терроризма.

Украинская правда
Темы: БеларусьТихановскаямитинги
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