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Черговий антирекорд захворюваності на COVID-19 зафіксували на Буковині

Вівторок, 27 жовтня 2020, 03:14
Черговий антирекорд захворюваності на COVID-19 зафіксували на Буковині
Фото: Ельдар Сарахман, УП

26 жовтня на Буковині вкотре зареєстрували антирекорд добової захворюваності на коронавірус – 389 випадків. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Лабораторія цього дня дослідила 1034 зразки.
Таким чином в області за час пандемії виявили 20 117 випадків захворювання. Одужали від коронавірус вже більше половини хворих – 10 099 осіб. За минулу добу вилікувалась 71 людина. Загинули від ускладень 442 буковинці. 

Що передувало: 25 жовтня в області встановили антирекорд нових випадків коронавірусу – 323. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та світі: динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"  

"У Чернівецькій області 17 людей повторно перехворіли на коронавірус", – головна санлікарка Буковини

Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: коронавірусЧернівецька область
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