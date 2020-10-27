Черговий антирекорд захворюваності на COVID-19 зафіксували на Буковині

26 жовтня на Буковині вкотре зареєстрували антирекорд добової захворюваності на коронавірус – 389 випадків.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Лабораторія цього дня дослідила 1034 зразки.

Таким чином в області за час пандемії виявили 20 117 випадків захворювання. Одужали від коронавірус вже більше половини хворих – 10 099 осіб. За минулу добу вилікувалась 71 людина. Загинули від ускладень 442 буковинці.

Що передувало: 25 жовтня в області встановили антирекорд нових випадків коронавірусу – 323.

Знати більше: COVID-19 в Україні та світі: динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

"У Чернівецькій області 17 людей повторно перехворіли на коронавірус", – головна санлікарка Буковини

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