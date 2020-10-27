Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Очередной антирекорд заболеваемости COVID-19 зафиксировали на Буковине

Вторник, 27 октября 2020, 03:14
Очередной антирекорд заболеваемости COVID-19 зафиксировали на Буковине
Фото: Эльдар Сарахман, УП

26 октября на Буковине раз зарегистрировали антирекорд суточной заболеваемости коронавирус – 389 случаев.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Лаборатория в этот день исследовала 1034 образцы.

Таким образом в области за время пандемии обнаружили 20 117 случаев заболевания. Выздоровели от коронавируса уже более половины больных – 10 099 человек. За минувшие сутки вылечилась 71 человек. Погибли от осложнений 442 буковинцы.

Что предшествовало: 25 октября в области установили антирекорд новых случаев коронавируса – 323.

Знать больше: COVID-19 в Украине и мире: динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

"В Черновицкой области 17 человек повторно переболели коронавирусом", – главный санврач Буковины

Напомним: 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусЧерновицкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: