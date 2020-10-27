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Очередной антирекорд заболеваемости COVID-19 зафиксировали на Буковине

Вторник, 27 октября 2020, 04:14
Фото: Эльдар Сарахман, УП

26 октября на Буковине раз зарегистрировали антирекорд суточной заболеваемости коронавирус – 389 случаев.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Лаборатория в этот день исследовала 1034 образцы.

Таким образом в области за время пандемии обнаружили 20 117 случаев заболевания. Выздоровели от коронавируса уже более половины больных – 10 099 человек. За минувшие сутки вылечилась 71 человек. Погибли от осложнений 442 буковинцы.

Что предшествовало: 25 октября в области установили антирекорд новых случаев коронавируса – 323.

Знать больше: COVID-19 в Украине и мире: динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

"В Черновицкой области 17 человек повторно переболели коронавирусом", – главный санврач Буковины

Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область


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