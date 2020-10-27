Очередной антирекорд заболеваемости COVID-19 зафиксировали на Буковине
26 октября на Буковине раз зарегистрировали антирекорд суточной заболеваемости коронавирус – 389 случаев.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: Лаборатория в этот день исследовала 1034 образцы.
Таким образом в области за время пандемии обнаружили 20 117 случаев заболевания. Выздоровели от коронавируса уже более половины больных – 10 099 человек. За минувшие сутки вылечилась 71 человек. Погибли от осложнений 442 буковинцы.
Что предшествовало: 25 октября в области установили антирекорд новых случаев коронавируса – 323.
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"В Черновицкой области 17 человек повторно переболели коронавирусом", – главный санврач Буковины
Напомним:
- За сутки 25 октября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 5426 человек, 73 пациента умерли, 1029 больных выздоровели, были госпитализированы 736 человек.